ONA JE TOLIKO LUDA DA ĆE MU DIĆI AUTO U VAZDUH, DOVEŠĆE MU POLICIJU U STAN! Zadrugari osuli paljbu po Tari, isplivali svi DETALJI!

Marko Janjušević Janjuš prokomentarisao je šok priznanje Stefana Karića o tome da mu je Tara Simov poručila da ga želi.

- Koliko i da li je tebe iznenadilo priznanje Stefana Karića? - upitao je voditelj.

- Stefan Karić nikad u životu nije slagao u životu, niti mene, niti bilo koga, o Stefanu znam milion stvari o kojima smo pričali, a ovo sada što smo rekli, nije milijardu posto tačno, naravno da nije slagao. Kad god mu je neko rekao nešto, dok su bili u vezi, tako je govorio u svakoj svađi, sad period neki kada je ušla Jelena, konstantno ponavlja da voli nju, ne znam koliko će trajati, ako ćeš iskreno mišljenje, kada sam rekao da Tara kada bude izašla da će posle dva dana ići na šišu, tako se i ispostavilo, poznavajući Taru, znaš koliko njega zanima što se tiče veze, ništa je ne zanima. Nju on uopšte ne interesuje. Ja kada sam rekao da će mu izlomiti auto i dići u vazduh, ja sam to mislio ozbiljno. Ako bude sa njom u vezi, ako ima auto, u prvoj svađi će mu uništiti auto. Ili će mu napraviti neki skandal, ili policiju u stan, ali ovo ne pričam zato što mi je dosadno, nego zato što stvarno tako mislim, po ponašanju da vidiš, njih desetoro će reći da je to tako. Tara Simov je osoba, ne može ona koja je sa 15 godina krenula da izlazi, tj. prestala, ja se sećam prošle godine, to je takvo k*rčenje bilo, ona se pišala po nama, ko god joj je rekao, bio je osuđen, ne znam da li se vi sećate, ona živi napolju, gde ne znam ko može tako da živi, to je brutalno bahanalisanje budalaština, to je druženje koji nju ne j*bu ni dva posto! Ona će njega da čeka, jer nema gde - ispričao je Janjuš.

- Šta misliš kakvo će biti Tarino objašnjenje i hoće li uspeti da ga ubedi u svoju stranu priče? Ima li Stefan Karić interes i koji bi imao interes da iznosi tako nešto što je delimično protumačio ili nije shvatio na pravi način da bi dodatno napakostio Nenadu? - upitao je voditelj.

- Tara će njemu reći, možda može da kaže da Stefan laže, da je pogrešno shvatio, da ne laže, a treća opcija je da je to namerno rekla zbog Jovane, to su te opcije. Dovoljno je da shvatim da Stefan Karić ne laže - izjavio je Janjušević.

- Ja znam da Tara ne bi puštala balončiće, ona je toliko luda da bi uletela tek tako, da mu kaže da ga čeka, koliko je znam, ne zato što nije došla, zato i smatram da joj nije stalo i koliko joj je stalo da će joj platiti kazne, samo hoće da ga iskoristi! - ubacio se Karić.

- Tari je bitno da ima vatre na storiju, to je njoj bitno, šiša je njoj bitna, to su stvari koje nju interesuju, Ša ima 40 godina, on će otići sa njim na letovanje, ona će njemu zapaliti kartu, pasoš da se nikad ne vrati. Verujte Tara je toliko luda, da će to tako biti. Posle pet dana će da gori skandal, ti ne možeš imati nastup od Tare Simov, slikaće se umesto tebe. Nosiće kutiju sa njegovim likom i slikaće se! - ispričao je Janjušević.

