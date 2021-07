DRŽI POLA ŠVEDSKE, STARIJI JE OD NJE, SLAO JE SLIKE I PISAO Taki našao Maji dečka BOGATAŠA, rešen da uda ćerku, Janjuš je PROŠLOST

Nakon što je Maja Marinković otkrila da Marku Janjuševiću ne može da pređe preko uvreda koje je uputio njenom ocu u toku finala Zadruge, Radomir Marinković Taki je ispričao da je našao novog zeta.

foto: Printscreen

Naime, on nije želeo da komentariše sukob sa Janjušem, ali je istakao da ima potencijalnog momka za Maju, koj iima oko tridesetak godina i živi i radi u Švedskoj.

Sam sukob sa Majinim rijaliti momkom nije želeo da komentariše, ali je otkrio ponešto o novom kandidatu sa kojim planira da je upozna.

"Nemam ja zeta za sada. Ja sa njim nemam ništa niti ću imati. Ima jedan potencijalni kandidat, nema jahtu, ali je pola Švedske njegovo. Ne mogu da kažem to ime, to je slatka tajna. Maja ga ne zna još, on je pisao, slao slike, divan jedan gospodin, malo stariji od Maje, ima tridesetak godina", rekao je on u emisiji "Premijera-Vikend Specijal.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

