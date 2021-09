DINO PONIZIO OLGU PRED SVIMA, STAVIO JE NA STUB SRAMA! Ispričao da ga je ZADOVOLJILA, a ona mu zapretila tužbom! (VIDEO)

U toku porodičnog sastanka jedna od tema bio je odnos Olge Margitić i Dina Dizdarevića.

- Dino i ja nismo imali ništa osim poljupca. Pretio mi je da će mi uništiti život, biće tužen za to - pretila je Olga.

- Ona mi je rekla na garnituri da si joj ti izneo gnusne uvrede na njen račun. Ne deluješ mi tako. Rekla mi je da ti nije nje, ne bi kročio ovde - rekao je Mensur.

- Ona je htela da mi uđemo kao par. Došli smo, pa sam dopustio da mi popu** k**ac - rekao je Dino.

- Sram te bilo, moraćeš to da dokažeš. Ja imam dokaze, da on meni preti da će mi uništiti život. Snimak gde ja sedim u separeu i prolazi mi rukom po leđima je postojao, ali gde ja to radim ne - rekla je Olga.

- Ima i kod mog druga Ivice, nek izbaci sve - dodala je Olga.

- Nek izbace moji drugari stori gde me ona otkopčava, i ljubi mi k**ac - rekao je Dino.

