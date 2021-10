NAKON OVOG LOMA, DEJAN HITNO ZAVRŠIO U BOLNICI: Dragojević se vratio u ZADRUGU sa ugipsanom rukom! (VIDEO)

Dejan Dragojević pobesneo je zbog supruge Dalile koja je sve prisnija sa Filipom, počeo da udara po vratima na imanju i tom prilikom zadobio povrede.

foto: Printscreen/Pink

Dejan je u toku noći prevezen kod lekara, a u Belu kuću se vratio sa gipsom na ruci. Zadrugari su se šokirali kada su ga ugledali ali on je brzo objasnio da nije došlo do preloma.

“Nije pukla ali moram dve nedelje da nosim ovu longetu. Imam otok pa da se ne bi iskomplikovalo bolje da miruje”, rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

“Pa dobro dve nedelje si na poštedi, ali to ne znači da nećemo nositi lisice za zadatak”, dodala je Sandra.

Podsetimo, Dalila je sinoć pred svima ostavila Dejana:

- Ja mislim da sam dovoljno rekla. Ja više nisam njegova žena, to je kraj. Ja sam slobodna i mogu da radim šta poželim. Sada sam u braku samo na papiru. Ja ovako sigurno ne bih reagovala, ne znam od čega me to čuva! Meni je najveća borma sama sa sobom, to mi je najteže u životu. Ja sam bila u vezi, moj otac je rekao da ne zna kako je uspeo da se suzdrži kada je video da me je taj dečko udario i da sam ja prešla preko toga. To mi je jako teško palo, taj dečko me je posle i verio, ali ja nisam mogla sve to da podnesem, da trpim ta alkoholisanja, ali je opet bilo lepo dok je trajalo - plakala je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

02:40 KIJA KOCKAR NIKAD ISKRENIJE O NASTUPU: Mislila sam da će mi VIKATI DA SIĐEM sa BINE, nije u redu da mene KRHKU DIRAJU!