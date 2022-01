CAR POKUŠAO DA POLJUBI DALILU! UHVATIO JE ZA RUKE I BUM: Ovako je Dragojevićka odreagovala, Dejan joj odmah pao na pamet! (VIDEO)

Filip Car došao je kod Dalile Dragojević u izolaciju i odmah se upustio u razgovor sa njom.

Car je na sve načine pokušavao da dodvori Dalili kako bi se pomirili.

- Dakice, daj mi upaljač - rekao je Car.

- Ne dam - rekla je Dalila.

Kako te nije sramota? Daj mi upaljač, okreni se prema meni - rekao je Car i okretao Dalilu prema sebi.

- Nemoj da me diraš, nemoj da me otkrivaš, bolesna sam, ostavi me na miru -rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Maločas mi govoriš da sam pijandura, okreni se, bitango! Sram te bilo, okreni se bre - govorio je Car i okretao Dalilu ka sebi.

- Nema ništa od toga što radiš, ne nadaj se, ti nisi normalan, ostavi me da spavam - rekla je Dalila.

- Meni nemoj to, ja te znam u zrno, bitango - vikao je Car.

- To može da ti prođe kod nekog drugog, to tvoje vikanje na silu - rekla je Dalila.

Car je potom seo pored Dalile, dok ga je ona gurala sa kreveta.

- Nemoj meni te fore, da se smeješ ispod pokrivača. Ti nisi normalna žena, obraćaš mi se namerno kao grejalica, kao pokrivač - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Ja nisam upoznala dosadniju osobu od tebe, i nekog kao tebe, ostavi me na miru - govorila je Dalila.

- Da ti ja kažem nešto, ovde nema seljacizma, znaš ti kakav sam ja. Koga ti lažeš? - nastavio je Car.

- Kako te nije sramota, Maja je ovde spavala, a ti si već dovodio drugu da se vataš sa njom i da joj guraš prste. Filipe, skloni se od mene, seljačino jedna - rekla je Dalila.

- Ja sam seljak, a ti si nula - rekao je Car i pokušao da poljubi Dalilu koja ga je odgurnula.

- Ja moram da ti kažem još ovo, i više neću. Ja Dalilu poznajem, ja je upoznao, došla kao baba, a onda posle mene postala devojka. Toliko si zarazna, a umeš da izazoveš tugu kod svih, a alava si, grozna, a sa mnom to nije bilo. Meni je Đedović rekao da patiš, meni je bilo teško - rekao je Car.

- Meni je najbitniji razgovor sa Dejanom, ti mi nisi bitan, makni mi se - rekla je Dalila.

- Nije ti potreban razgovor sa mnom, niti bilo šta sa mnom, ti ne pričaš o meni? Ja ću je*at mamu onome koji mi govori da ti želiš da pričaš sa mnom - dodao je Car.

- Meni je samo krivo što nismo ostali prijatelji posle veze, mogli smo to mnogo bolje - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.