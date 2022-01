STAJU NA LUDI KAMEN! Nakon što ju je Stefan pred MILIONIMA ZAPROSIO, oglasila se Jovana misica i otkrila njihov sledeći korak!

Jovana Ljubisavljević, proslavila se u ''Zadruzi 4'', a njena ljubavna romansa sa Stefanom Karićem izazvala je veliku pažnju javnosti, što se nastavilo i dan-danas.

Naime, Jovani je danas rođendan, a Stefan je sinoć uživo u programu pred milionskim auditorijumom Jovani čestitao rođendan i poželeo joj, ni manje ni više, nego brak.

Tip povodom, uzbuđena misica se oglasila za Pink.rs i otkrila kako se oseća povodom javne čestitke svog dragog, pa priznala njihov sledeći korak koji će se dogoditi po Stefanovom izlasku iz ''Zadruge 5''.

- Iskreno nisam očekivala, baš me je iznenadio sa tom željom… Negde to i jeste naš sledeći korak, ali Stefan iako nije uz mene fizički, konstantno uspeva da me ostavi bez daha, a neretko i rasplače, od sreće naravno, kad god me spomene, posveti pesmu ili gleda naše slike - zaključila je Jovana Ljubisavljević.

