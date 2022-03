AU! ISKRAO SE IZ KREVETA JEDNE I OTIŠAO KOD DRUGE: Osmakčić se usred noći STRASNO LJUBIO sa NJOM, Viki će dobiti NAPAD! (VIDEO)

Marko Osmakčić poznat je u rijalitiju kao veliki zavodnik, ali i po jako turbulentnom odnosu sa Viktorijom Mitrović.

Ipak, ovog jutra on je odlučio da ne spava, te se iskrao iz ljubavnog gnezda njega i Viki, i došao kod pevačice Marijane Zonjić. Njih dvoje su u donjem vešu bez budica se jako prisno grlili i mazili.

foto: Printscreen

Podsetimo, tokom noći koja je iza nas, ova skandalozan par je progovorio o trenutnim emocijama kao i mogućem pomirenju gde su izjavili sledeće:

foto: Printscreen

- Da, gledamo se. Meni Marijana nikada nije bila inat, zato je Viktorija i pi*dela. Možda bih ja nju i ranije gledao, ali mi je glupo da ne bih pravio pi*darije. Posle svega što se desilo, malo me je strah kako će to da izgleda. Smatram da kod Marijane imam crveno svetlo što se tiče svega... Nije meni to presudno, ali me nervira kad to tako kaže. To nadmudrivanje i korišćenje nekih fora, to me nervira. Možda da se opustimo i budemo neko vreme, možda bih spavao sa njom za dve sedmice, možda dve i po, ko to zna. Malo se gasira... Nisam siguran da je bila iskrena potpuno sa mnom i zato se razmišljam šta da radim. Nepoverljiva mi je, kao što i ona to isto smatra za mene... - pričao je Marko.

Zadruga 5 - Šok! Osmakčić se izvukao iz Viktorijine postelje i prišao Marijani! - 12.03.2022. pic.twitter.com/yqb63SVMQw — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 12, 2022

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:15 Milan Mitrović čeka drugo dete, sada otkrili pol bebe