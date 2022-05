FILIP NIKAD SMIRENIJI! Car progovorio o emocijama prema Dalili i njihovoj vezi, pa otkrio da ne zna šta joj je u glavi! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj je je nakon Dalile Dragojević dao reč Filipu Caru kako bi prokomentarisao klip.

- Mi smo se spontano vratili u odnos nakon gomile sr**a. Rekao sam Zoli ja da će uvek biti isto, napraviće nešto loše i reakcije moje će da budu kao i svaki put. Tu je meni najviše Marko Đedović pomogao. Kad smo se pomirili, pitao sam je: "Da se nisi ti zaljubila", nekako mi je ishendlala. Kao na početku je bilo, dok mi nije Marko bacio žišku i onda sam shvatio da treba da nategnem. Stvari stoje da je ono što ona priča nebulozno. Ja kako mogu ugasiti i upaliti emociju, to niko ne može. Ja to razumem, ali onda mi to kažeš, a ne ovako - počeo je Car.

- Meni je sinoć za stolom određena ekipa pokazivala to - rekao je Milan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li se ona zaljubila, da li se njoj on sviđa? Ja znam da se ona meni ne može odupreti...Vezan sam za nju, imam tu neku drižu savest, volim je, ali sam znao da će nas sve to saterati u ćošak. Šta se njoj sad dešava? Imali smo razgovor gde je rekla da me voli, da ne može da se odupre, ali eto. Ja sam gledao svašta od nje, da govori da sam joj najveća greška i eto, sve sam gledao. Ne znam šta je, gde je , kud je. Ja koliko ga poznajem, znam da je momak bio totalno iskren i da je spontan...Ne mogu da budem licemeran jer je ona oprostila strahotu. Neke stvari se moraju znati. Ja sam ustao ovde i rekao da sam zaljubljen u udatu ženu. Dosta je ona propatila sa mnom...Ja imam taj žal i tugu za tim odnosom kao i ona. Ne znam zašto smo napravili taj korak ako smo se osećali ugodno. JA sam vezan za nju, osećam prema njoj strast i ljubav i sve što ide uz to - rekao je Car.

Kurir.rs/M.M.

