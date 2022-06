DOHVATILI SE NASRED DNEVNE SOBE: Dija i Luks se posle brutalne svađe prepustili strastima pred svima! A rekla mu da je KLOŠAR

Novi rijaliti par Sale Luks i Dija Kostić opustio se nasred dnevne sobe, a nisu im smetale kamere, a ni cimeri.

Njih dvoje imali su burnu svađu tokom i posle žurke pa su se ubrzo pomirili i nastavili romansu o kojoj svi pričaju. Sale je prišao svojoj devojci, legao na nju, pa su pred svima počeli da se ljube i maze.

foto: Printscreen/Zadruga

Niko ih nije poremetio u "akciji", a u jednom trenutku pokrili su se jorganom.

Inače, Luks je ovako ispravio stvari sa Dijom:

foto: Printscreen/Zadruga

"Samo da te zagrlim... Ja tebe stvarno gotivim, nemoj da se tripuješ. Nikad te ne bih izvređao, nego si ti mene. Rekla si da sam klošar, to je ružno. Ja provlačim sve svoje uvrede... Ništa mi to ne znači, samo gubim. Draga si mi, volim da provodim vreme sa tobom. Baš si mi top. Baš me briga što misliš da sam klošar."

Zadruga 5 - Luks i Dia se dohvatili nasred dnevne sobe - 08.06.2022. pic.twitter.com/ygULpDAC8u — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) June 8, 2022

Kurir.rs/K.Đ.