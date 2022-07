TEDI, AUTO, KUĆA U ŠEPKU! DALILA I DEJAN NAPRAVILI LOM OKO IMOVINE: Bivši bračni par ne može da se dogovori, usred emisije HAOS!

Dejan Dragojević, pobednik rijalitija, i njegova bivša supruga Dalila Dragojević koja je osvojila drugo mesto, posvađali su se usred emisije oko zajedničke imovine.

Dalila je jednom prilikom rekla i da će roditi dete Dejanu jer ima njegove embrione, a sada je ona započela rat.

- Ne zanima me. Niti bih ja to uradila, niti imam potrebu. Trebam da radim onako kako smatram da jeste i da se ne bavim tumačenjima rekla-kazala. Rekla sam da se ne ponosim sa tim, na koji sam način ja popularna, nisam ponosna na to. Nisam želala ovakvu popularnost. Ali onda, kada vidim da neki drugi to dobro koristi, onda ja kažem, zašto ja ne bih sada okrenula sve u svoju korist. Nisam ja takva osoba. Ne daj Bože nikome ovakvu populanost - pričala je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- To ne može da se desi nikako, nema šta da se rešava. Isteći će ugovor. Ja sam rekao Davidu da se to srpži brenerom. Nema šta da proveravam, to nikada ne može da se desi. Meni ništa iz Bosne ne treba, ja sam izvadio nove dokumente. Sve novo, nema potrebe. Neko kreće od nule, ako uspeš, da to sve bude moja. Kada budem stao na noge, želim da sve bude moje - rekao je Dejan.

- Ti si izjavila da tvoj otac ne može da prepiše njemu kuću? - podsetio je Milan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Naravno, on je to rekao kada je bio besan. On je mislio da ću ja da dođem sa Filipom, pa je zato rekao da će sve da prepiše Dejanu. To je nešto što sam ja gradila sa ljubavlju i neću dozvoliti da neko bilo šta komentariše za to. Dozvolila sam da sada mašu mojim životom, kao da je to ništa. Što se tiče imovine, gospodin je rekao da želi automobil. Ja ću da mu vratim, ako ga on ne želi, ja ću ga uzeti. Automobil će biti vraćen prvom prilikom kada budem odlazila. Njegove sve stvari će biti spakovane, biće u automobilu, neka radi šta hoće. Ne treba ni meni, ništa od njega. Dobila sam izjavu da Dejan ne želi da vrati Tedija. Tedija smo dali Goranu da ga čuva, i sada bih želela da ga zagrlim. Tedi, ako ga sretnem, izljubiću ga. Ako mogu da zamolim da ga vrate na lep način, ja ću da ga uzmem. Ako neće da ga vrate, onda ne moraju - pričala je Dalila.

- Ona je rekla da ga ne želi nazad, onda sam ja rekao da ću ga ja uzeti. Četiri godine, dve i po ga je tata čuvao. Tata je neko ko vodi računa o njmu i vezao se za njega. Smatram da, dati psa, koji je navikao na dobrotu i lepo, da se preseli negde gde ima domestosa, gde se poliva i izbacuje iz kuće. Ja sam komentarisao da mi pravi ozbiljan problem. Ljudi koji su spremni na sve, uzeće Tedija - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja se Tedija nikada odrekla nikada nisam. Goran je samo znao da ga pričuva, bio je samo četiri meseca. Ili da bude lutalica, Tedi nikada nije bio lutalica. Ja ne hodam po apartmanima kada imam gde da budem. Ne treba mi Tedi, zadržite Tedija - rekla je ona.

- Ja sam rekao zašto razumem tatu zbog čega ne daje Tedija. Ali, razumem ga, ja pričam prostim jezikom. Drago mi je da si mogao da vidiš ovo - rekao je Dejan.

- Ove alapače, ovo nisu muškarci. Sklonite mi se iz života, terajte se od mene. Kupiću sto Tedija, ne zanima me. Znam da će tamo biti mažen i pažen kod Gorana. Svi znaju kako je bilo to sa domestosom. Neću, imam posla sa muškim ženturačama - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

