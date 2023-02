ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Zvezdan zaboravio na suprugu i ljubavnicu, pa bacio oko na Maju, pred očima mu samo NJENI BUJNI SILIKONI

Zvezdan Slavnić sve više uživa u prisnom druženju sa starletom Majom Marinković. Iako je na početku rijalitija burno reagovao na spajanje sa starletom, sada Zvezdan koristi svaki trenutak da provede vreme sa zanosnom zadrugarkom.

Slavnić, koji je javno prevario suprugu pred milionskim auditorijumom sa Anđelom Đuričić, pozvao je starletu da mu svrati u krevet, a onda ju je naočigled svih poljubio, pa su krenuli sa ćaskanjem.

foto: Printscreen Zadruga

- Napravio si gulaš - rekla je Maja.

- Kako mogu da igram protiv sebe? Nemoj da se igraš, ti odmah misliš da je nešto loše. Ti znaš da ja od prvog trenutka do sad nijednom nisam igrao i razmišljao da li ovo ili ono - govorio je Zvezdan.

- Pa ni ja - dodala je Maja.

- Ti uradiš, čačkala si ga da bi on došao, a ja to ne radim uopšte - pričao je Slavnić.

foto: Printscreen Zadruga

- Što radiš onda ovo sad? Zezaš se ovo i ono - nastavila je ona.

- Pa može, to ti je odavno. Ja nisam zbog njega ovo i ono - govorio je Zvezdan.

- A šta radiš ovde(Anđela)? - pitala je Maja.

- Ništa raskinuli smo, a nismo se mi ni pomirili. Kad je bilo ono i kad je pričala Ana, ja sam otišao u pab da ne bih slušao, ona je ušla i prišla mi je da se izvini kad je ispred lomila i vrištala. Ja sam joj rekao da sedne, kako je sela, zagrlila me je, otišao sa njom, ljubili se i vratili se. Rekao sam sebi da ne treba tako pričao sa sa Matorom i Carem. Rekao sam da ne želim to da rdi, nisam spreman da joj se posvtim kako bi trebalo, nije fer prema njoj. Ona ne zaslužuje da bude na čekanju, nije devojka za to. To smo se razišli, rekli da ćemo da pričamo s vremena na vreme. Sinoć ju je verovatno nešto iznerviralo rekla mi je da joj se više ne obraćam i da hoće da misli na sebe. Ja sam to i želeo, da ne sedim na dve stolice - obasjnio je on.

- Ti si lud. Molim te da ne pomisle ljudi svašta - rekla je Maja.

- Matora, da li su ovo sedmice? - pitao je Zvezdan.

- Jeste, 700 kubika - odgovorila je Maja.

foto: Printscreen Zadruga

- Jaka šestica - dodala je Matora.

- Matora, neće da mi da da pipnem - žalio se Zvezdan.

- Ajde - dodala je Maja i poljubila ga.

- Čekaj još malo da njuškam - poručio je on.

- Došlo je tebi njuškanje glave - poručila je Maja.

Kurir.rs/M.K.

