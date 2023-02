"RAZBIJAO MI JE REKET O GLAVU, DRŽAO ME NA HLEBU I VODI" Ana progovorila o TORTURI U PORODICI - slomila se načisto

Ana Spasojević otkrila je Palčici i Marku Petrušviću Petrućiju zbog čega je njena teniska karijera naglo prekinuta, a takoiđe je spomenula i traumatične detalje svojeg odrastanja.

- Ja sam igrala do petnaeste godine tenis - rekla je Ana.

- Baš kad je trebalo da zagrizeš - dodoao je Petrući.

- Stvarno? Što si prestala? Imala si neki zdravstvemni problem? - upitala je Palčica.

foto: Printscreen Zadruga

- Psihički. Tata mi je razbijao reket o glavu. Kad izgubim meč, našamara me. Nije mi davao hleb i vodu po ceo dan. Mama dođe sposla, on me maže melemon - rekla je Ana.

- Ko ti je jedan od omiljenih tenisera? - upitao je Petrući.

Nadal, Đoković, Rodik, ima ih - rekla je Ana.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Kurir.rs

Bonus video:

00:14 Ana Spasojević se pohvalila medaljama