ĆURČIĆEVA U SUZAMA ZBOG KAČAVENDE I ĐEDOVIĆA: Ana o paklu koji proživljava dok je u rijalitiju glavna tema: Boli me...

Ana Ćurčić progovorila je o dešavanjima nakon njenog rijaliti učešća, ali je otkrila i kako se osećala povodom nove sezone "Elite 7" s obzirom na često pominjanje njenog imena u istom tom rijalitiju, ali i iznošenje strašnih optužbi.

foto: Printscreen/Instagram

- Plakala sam dosta zbog Zadruge, u smislu svega što pričaj o meni, boli me neistina koju iznose. Počevši od aktera koji su tamo, Kačavenda, Đedović, Lakić. Dosta me je to pogodilo - rekla je Ana.

foto: Petar Aleksić, Printscreen

Podsetimo, Ćurčićeva je nedavno otišla u salon za skidanje tetovaža, kako bi uklonila ime bivšeg partnera Zvezdana Slavnića sa ruke.

Kurir.rs/ Alo

Bonus video:

11:22 Ana Ćurčić šokirana saznanjem o kumi