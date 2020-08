PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za subotu, 29. avgust. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

JOVANOVIĆ I BERIŠA U USIJANJU O SASTANKU U VAŠINGTONU: Tramp će se pojaviti samo u OVOM slučaju (KURIR TV)

Da li će predsednik SAD Donald Tramp prisustvovati razgovoru Beograda i Prištine u Vašingtonu 4. septembra? To se ne zna. Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji bivši šef inostranih poslova Vladislav Jovanović i predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša smatraju da će se Tramp pojaviti samo ako taj sastanak bude donosio nešto veliko.

KAD JE MILO BIO VELIKI SRBIN: Vlada Mandić obelodanio kako je Đukanović spasao Republiku Srpsku 1995. godine

Bivšem rukometašu Vladimiru Vladi Mandiću je već nekoliko godina zabranjen ulazak u Crnu Goru, saznaje Alo.rs od dobro obaveštenih izvora. Mandić je na crnoj Milovoj listi zbog svojih patriotskih stavova i prozivki na račun tamošnjeg režima.

JEZIVE PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU SRBIJE: Vučića treba iseckati na šnicle i kockice!

Osoba koja se na društvenim mrežama predstavlja kao Mirjana Marković uputila je na fejsbuku najbrutalnije pretnje na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

TELEKOM BIO NATERAN DA FINANSIRA VELIKOG BRATA, UGOVORI BILI MILIONSKI: Vučić pokazao ugovore iz 2008. i 2009. godine

Predsednik Vučić je rekao da neki samo napadaju i kritikuju, a gde god da pođete širom zemlje možete da vidite fabrike koje se grade i koje rade, a koje su oni pre nas uništili i zatvorili.

KRALJ KORUPCIJE: Đilas apsolutna zvezda izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije

Najbliži saradnici lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa traže da Savet za borbu protiv korupcije ispita poslovanje "Telekoma Srbija", a zaboravljaju šta je sve nekada taj isti savet, dok je na njegovom čelu bila pokojna Verica Barać, našao nezakonito u poslovanju upravo Đilasovih kompanija u vreme dok je bio gradonačelnik Beograda. Istovremeno, današnji sastav Saveta nikada nije ispitivao poslovanje Junajted grupe, u čijem je vlasništvu završila jedna od Đilasovih kompanija, i to na veoma kontroverzan način.

VUČIĆ O MOGUĆEM SUSRETU SA TRAMPOM Ukoliko budem u pravu za iznenađenje koje se sprema - do susreta NEĆE NI DOĆI

- Ako sam u pravu da će biti iznenađenja u zahtevima prema Srbiji, i ako bih to prihvatio, bio bih prvi predsednik koji će imati bilateralni sustret sa Trampom. To osećam, ponavljam, nemam nikakve podatke, pa će pre biti da ću to da odbijem i da do tog susreta neće doći, kao što vidite vrlo sam otvoren, rekao je Vučić.

UŽIVO NAJNOVIJI KORONA PRESEK U SRBIJI: Pad broja novozaraženih, 1 preminuli, 40 pacijenata na respiratorima

U poslednjih 24 sata na korona virus u Srbiji testirano je 6.996 osoba, a pozitivno je 75. Nažalost, jedna osoba je preminula. Na respiratorima se nalazi 40 pacijenata.

DOBRA VEST ZA SVE ZADUŽENE: Niže rate kredita u evrima koji su vezani za euribor

BEOGRAD - Oko 65 odsto vrednosti ukupnih domaćih kredita, koji su prema podacima iz jula iznosili 2.590,2 milijarde dinara (oko 20 milijardi evra), bilo je indeksirano ili odobreno u evrima, a 43 odsto njih je vezano za evropsku kamatu Euribor čiji će pad sniziti i rate u njihovoj otplati, rečeno je danas Tanjugu u Narodnoj banci Srbije.

NOVI ZADATAK ZA OKO SOKOLOVO OD 1. SEPTEMBRA: Pokrivaće još 28 ulica, evo i spiska

Sistem kontrole parkiranja u Beogradu "Oko sokolovo" od 1. septembra će, pored sadašnje 93 ulice, pokrivati još 28 novih ulica. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić objavio je danas na Fejsbuku spisak dodatnih 28 ulica u kojima će Oko sokolovo kontrolisati nepropisno i propisno parkiranje.

BEŽITE ODAVDE KU**E SRPSKE! Porodicu iz Leskovca na letovanju u Albaniju sačekala jeziva poruka na automobilu

Porodica iz Leskovca na letovanju u Albaniji doživela je kranje uznemirijuću i neprijatnu situaciju kada im je ceo automobil izgreban uvredljivim porukama na albaskom jeziku.

PUTIN PORUČIO: Rusija priznaje legitimnost izbora u Belorusiji! Kao što znate, čestitao sam Lukašenku na pobedi Rusija priznaje legitimnost predsedničkih izbora u Belorusiji, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin. Kako je objasnio, beloruske vlasti su pozvale posmatrače OEBS-a da učestvuju u kontroli izbornog procesa, samim tim nema smisla sumnjati u rezultate.

HOĆE LI BITI DRŽAVNOG UDARA U SAD Američki general u Kongresu jasno rekao da li će vojska reagovati posle izbora (VIDEO)

Američke oružane snage neće imati ulogu u sprovođenju izbornog procesa ili rešavanju spornog glasanja, rekao je najviši američki vojni oficir Kongresu u komentarima objavljenim u petak.

U CRNOGORSKOM KAMPU PRONAĐENO VELIKO SKLADIŠTE MUNICIJE: 5 tona eksploziva i oružja bilo sakriveno na Đurđevića Tari!

Veća količina eksploziva, oružja i municije pronađena je pretresom u kampu Kljajevića luka u Đurđevića Tari, saopšteno je nezvanično Vijestima iz Uprave policije Crne Gore. U Kampu Kljajevića luka pronađeno je 5,367 kilograma eksploziva.

JEZIVI SLUČAJ U BANJALUCI: Otac obljubio ćerku (14), policija uhapsila monstruma

Banjalučka policija uhapsila je oca monstruma (48) iz Potkozarja nakon što je utvrđeno da je obljubio svoju ćerku (14). Nesrećna devojčica juče je celi dan provela u policiji i kod lekara koji su na kraju potvrdili najcrnje slutnje, odnosno da je imala odnose, piše Srpskainfo.

UPUCAN MLADIĆ U GLAVU: Dejan (29) nastradao zbog NESPRETNOG čišćenja oružja! Dejan J. (29) ubijen je u selu Deč, kod Pećinaca. U dvorištu kuće, prilikom čišćenja pištolja, Milenko J. (48) najverovatnije je slučajno ispalio metak i pogodio Dejana u glavu.

VRATIO SE IZ AUSTRIJE DA IZUČI ZANAT I POGINUO: Detalji užasne nesreće u kojoj je stradao Nikola (16)! U KUĆI SAMO LELEK

Tinejdžer Nikola M. (16) iz sela Beranje kod Požarevca preminuo je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u svom selu, kada je na njega, dok je vozio motor, naleteo automobil "jaguar" za čijim volanom je bio S. M. (43) iz Sirakova.

ATENTATOR NA ĐINĐIĆA U ŠOKU, NJEGOV ADVOKAT BESAN: Zvezdan Jovanović je jedini u Evropi po OVOME!

Zvezdanu Jovanoviću (55), nekadašnjem pomoćniku komandanta rasformirane Jedinice za specijalne operacije RDB-a, boravak u najčuvanijem srpskom zatvoru produžen je za još za dve godine. Jovanović je preko advokata uložio žalbu na tu odluku, tako da još ima šanse da izađe iz strogo čuvanog kazamata.

HOROR U KRUŠEVAČKOM ZATVORU: Mladić (24) preminuo u ćeliji pošto je popio losion za brijanje!

U Okružnom zatvoru u Kruševcu jutros je preminuo zatvorenik I. M. (24). U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Kuriru je potvrđeno da je osuđenik preminuo nakon što mu je pozlilo.

SKANDAL U CRNOJ GORI: Milov režim se uplašio SRPSKE ZASTAVE! Zabranili utakmicu zbog TROBOJKE! FOTO

Utakmica 2. kola Druge lige Crne Gore između Grblja i Bokelja nije odigrana u predviđenom terminu iz krajnje sramnog razloga.

Naime iza gola stadiona u Radanovićima našla se jedna trobojka u bojama Srbije.

ČUDESNI NOLE! OVO MOŽE SAMO ON: Iz ambisa do istorije! Neverovatna pobeda Đokovića protiv Raonića za 80. trofej

Iako vidno iscrpljen, najbolji teniser sveta Novak Đoković smogao je snage da posle katastrofalnog prvog seta napravi preokret i po 11. put u isto toliko mečeva savlada Miloša Raonića 1:6, 6:3, 6:4.

TUGA U JAGODINI: Sahranjen Stefan Pavlović, mladi trener fudbalera Jagodine, koga je u utorak na terenu udario grom

Trener mladih selekcija fudbalera Jagodine Stefan Pavlović, koga je za vreme treninga 18. avgusta udario grom, a koji je od posledica tog udara umro u utorak uveče na VMA sahranjen je u subotu na Gradskom groblju u Jagodini u prisustvu velikog broja ljudi.

STOČAR IZ SELA KOD PRIJEPOLJA U ŠTALI ZATEKAO UŽASAN PRIZOR: Krava se tresla i ispuštala strašne krike, pa ubrzo uginula

Stočara Eska Poturka iz sela Zavinograđe kod Brodoreva, u štali je dočekao nesvakidašnji prizor. Tri krave, od kojih je živeo, pretpostavlja se da su otrovane.

