U ZEMUNU OSVANULI PLAKATI SA ŠOKANTNOM PORUKOM ZA JEDNOG MARKA: Nije znala šta da radi pa OVAKO pokušala da reši VELKI PROBLEM

Kada su Zemunci pre neko jutro krenuli na posao sa bandera i autobuskih stanica gledalo ih je nasmejano lice muškarca. I to je jedino što je prijatno u čitavoj priči. Odmah ispod fotografije njihovog sugrađanina stajao je i tekst njegove stanodavke, koji ne prestaje da se deli društvenim mrežama.

"Marko, iseli se iz moje kuće u Slavonskoj! Nemoj čekati presudu i izvršitelje da te izbacuju. Nema veze za kirije, samo idi! Pa i struju sam ti ugasila! Iseli seeeeeee....", pisalo je uz fotografiju na papiru zalepljenom na banderu.

Akterki ovog gesta ovakav apel nije prvi, ista situacija već se desila pre mesec dana.

- To sam uradila iz nemoći, jer imam problem već godinu i po dana. Pre mesec dana sam taj problem morala da objavim na Fejsbuku, u grupama za oglase, izdavanje stanova u Zemunu i slično. Podelila sam u čemu je stvar i upozorila druge na svog podstanara. Sledeći plan je bio da lepim ovakve plakate, što sam već jednom uradila pre tri ili četiri nedelje, ali su oni brzo skinuti i nije bilo nikakve reakcije. Sada sam ih opet zalepila - kaže J. Č, piše Blic.

Ispričala nam je i šta je razlog za ovakve akcije usmerene na čoveka kojem je iznajmila kuću.

- Kuću u Zemunu koju sam nasledila od pokojnog oca, izdala sam Marku S. koji se sa porodicom u nju uselio u avgustu 2020. godine. Potpisali smo ugovor o stanovanju, overili ga, prijavili tu adresu kao njegovo prebivalište u policiji - sve po zakonu što je trebalo da se uradi. Prva dva meseca uredno mi je plaćena kirija, posle toga kreću problemi. Najpre nisam dobijala potvrde da su plaćeni računi onako kako je dogovoreno, posle sam saznala da Infostan i struja nisu ni plaćeni - tvrdi stanodavka.

Dug za struju za nekoliko meseci je izmirila sama, kako kaže, jer je zbog neodgovornosti podstanara odlučila da odjavi brojilo i onemogući mu korišćenje struje, budući da je već u januaru prošle godine, onako kako je utvrđeno ugovorom, počeo otkazni rok od mesec dana da porodica napusti kuću. Ipak, ona nije prazna ni dan-danas.

Od tog trenutka do već viralnih plakata koji su osvanuli na mrežama, J. Č. je protiv podstanara podnela četiri tužbe sudu, od kojih je, kaže, samo jedna stigla do pripremnog ročišta. Na svoje imanje, tvrdi, ne može, jer je brava na kapiji promenjena, a snimile bi je i kamere koje su u međuvremenu postavljene.

- On je zamenio i bravu od kapije, u pitanju je kuća sa dvorištem, tako da ja više nemam pristup svojoj imovini, čak ni onim delovima imanja koja nisu stambeni prostor i koje on, po ugovoru, nema pravo da koristi. Za sada komuniciramo samo preko advokata, a pošto ovo sve traje već godinu i po dana, iz nemoći, odlučila sam da polepim plakate po gradu. Kao što piše na njima, ne trebaju mi ni zaostale kirije! Nek nosi sve, samo nek već jednom izađe iz kuće. Čovek ne plaća račune, ja ga izdržavam, a on izgleda nema nameru da se iseli - zaključuje J. Č.

Ono što je želela da postigne ovim gestom, kaže, jeste da pokuša da apeluje na poznanike, prijatelje i porodicu svog podstanara da utiču na njega i skrenu mu pažnju na činjenicu da se bespravno nalazi na tuđoj imovini, te se nada da će i tužba za iseljenje uskoro da se nađe na sudu.

(Kurir.rs/Blic)