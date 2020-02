MINISTAR UDOVIČIĆ SE UPETLJAO KO PILE U KUČINE! Vanja se pravda saradniku Jasniću: Nisam te ja tužio, država je

Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, žestoko se upinjao pokušavajući očigledno da se opravda pred svojim bliskim saradnikom Sinišom Jasnićem, direktorom preduzeća „Evropske univerzitetske igre 2020“, da ga nije on tužio zbog afere „Univerzijada“ teške 143 miliona dinara!

Udovičić je pre dva dana, gostujući na TV Prva, uporno naglašavao da nije on, odnosno ministarstvo, podnelo tužbu, već da je to učinilo Državno pravobranilaštvo. I istina, Državno pravobranilaštvo, po prirodi stvari i slovu zakona, jeste zastupnik, ali je ministarstvo ono koje se eksplicitno navodi kao tužilac.

Naime, u prijavi Privrednog suda, u koju je Kurir imao uvid, jasno stoji da je tužilac protiv Jasnića Ministarstvo omladine i sporta, a da ga u procesu zastupa Državno pravobranilaštvo. Udovičić je, međutim, od toga uporno pokušavao da se ogradi. On je na televizijskom gostovanju govorio o proceduri podnošenja prijave i samo što nije poručio svom drugaru Jasniću: „Nisam prijavu podneo ja, majke mi.“

- Kada se ispunila forma, mi smo i podneli Državnom pravobranilaštvu, koje je nadležno za te stvari, a ne ministarstvo. I nije ministarstvo tužilo, već Državno pravobranilaštvo, tako da je sve urađeno u skladu sa zakonom - pravdao se Udovičić.

Od trenutka kad je ova afera dospela u javnost sve je ukazivalo na to da su Jasnić i Udovičić povezani, naročito imajući u vidu da Ministarstvo omladine i sporta nije tražilo povraćaj 143 miliona dinara i da je ovoliko čekalo sa podnošenjem tužbe, ocenjuju sagovornici Kurira.

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da ovakve afere često prođu bez pravnih posledica: - Kod nas je pravilo da se takve stvari ne procesuiraju. Ako i dođe do suda, to se najčešće završava odbacivanjem krivičnih prijava zbog nedostatka dokaza. Ni u ovom slučaju ne bi došlo do suda da afera nije dobila ovolike razmere u javnosti. Time što Udovičić nije odmah tražio povraćaj novca prekršena je elementarna stvar. On je to morao da uradi jer je proneveren državni novac. Očigledno postoje dobri razlozi za to i trebalo bi da ih ispitaju tužioci.

Podsetimo, Vlada je odobrila da se 143 miliona uplati Univerzitetskom sportskom savezu, kao organizatoru Univerzijade 2020, na čijem je čelu bio Jasnić, međutim, on je formirao preduzeće „Evropske univerzitetske igre 2020“ bez odluke i znanja delegata skupštine USSS. Tako je Udovičićevo ministarstvo 143 miliona uplatilo na račun Jasnićevog preduzeća.

Nevešto se pravdaju IGNORISALI KONKRETNA PITANJA Kurir je poslao precizna pitanja za ministra Udovičića: Zašto je tek sada podneta prijava, imajući u vidu da je ova afera počela još početkom 2018? Ministar Udovičić je na gostovanju TV Prva pokušavao da se ogradi od tužbe, uporno navodeći da ju je podnelo Državno pravobranilaštvo, a ne ministarstvo. Stiče se utisak da je time želeo da se distancira od tužbe upućene svom bliskom saradniku Jasniću. Zbog čega je posebno naglasio da ministarstvo nije podnelo prijavu kad na tužbi piše da je tužilac upravo Ministarstvo omladine i sporta, a da ga zastupa Državno pravobranilaštvo? Iz ministarstva su odgovorili: - Ministarstvo omladine i sporta je postupilo u svemu u skladu sa zakonom i svim državnim organima, uključujući i Državno pravobranilaštvo, dostavilo kompletne spise predmeta na dalje postupanje još 2018. godine, što je ministar Udovičić nedvosmisleno i izneo.

