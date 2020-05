UŽIVO SVE O KORONI U SRBIJI: Od danas prestaje karantin u Severnoj Mitrovici, doktorka iz Niša još jedna žrtva virusa

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 2. мај 2020. године: ⠀⠀⠀⠀⠀ 1 - Новооболела особа у већински српским срединама. До данас је укупно оболело 105 особа, 67 је излечено, а преминуло је 8. Оболели су из општина Косовска Митровица (42), Звечан (25), Лепосавић (17), Зубин Поток (21). Оболели су смештени у КБЦ Косовска Митровица (9), Студентски центар Косовска Митровица (19), КЦ Крагујевац (2). ⠀⠀⠀⠀⠀ - 1 новооболело лице из Звечана. Седам лица је излечено: 2 из Зубиног Потока, 3 из Косовске Митровице, 1 из Звечана и 1 из Лепосавића. 32 лица из општина Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић је тестирано (до сад тестирано 1047 лица). У Приштини, Косову Пољу и Липљану у протекла 24 часа није било прегледа у COVID-19 амбуланти. ⠀⠀⠀⠀⠀ - У општинама Гњилане и Звечан набавили смо и дистрибуирали неопходне лекове и храну грађанима. У општини Витина обезбедили смо и поделили лекове. У општини Зубин Поток обезбедили смо пакете помоћи за децу са посебним потребама као и социјално угроженим породицама у селима Лучка Река и Копиловиће. У општинама Исток и Косовска Каменица поделили смо лекове и заштитне маске и рукавице. У Грачаници за 50 социјално угрожених породица и данас смо обезбедили хлеб.

A post shared by Марко Ђурић (@markodjuric.srb) on May 2, 2020 at 11:59am PDT