MARIJA IZ BEOGRADA OTKRIVA SIMPTOME KORONE PO DANIMA: Prvo sam imala temperaturu, a 3. dana dogodilo se nešto čudno

Marija R. (30) iz Beograda opisala je svoje iskustvo sa virusom korone iz dana u dan

Marija ističe da je, baš kao i svi u njenoj okolini, imala blage simptome, a sve je krenulo pre 3 nedelje, tačnije jednog petka uveče kada je dobila temperaturu.

1. dan

U subotu sam se takođe probudila sa temperaturom koja je išla do 38,3 najviše. Popila sam paracetamol i bilo mi je dobro. Nije me toliko lomila i onda je brzo padala, pa posle opet rasla do 38.

2. dan

U nedelju sam se probudila sasvim normalno, misleći da je to prošlo međutim počela je da me lomi baš niska tempratura i sve vreme je bila oko 37,4. Jako sam se loše osećala taj dan. Bila sam užasno slaba. S obzirom na to da je bila tako niska temperatura nisam popila paracetamol. Znala sam da je u pitanju korona virus budući da mi je suprug već bio zaražen sa istim simptomima. Nisam odmah ni otišla da se testiram. Ceo dan je bila takva tempratura i sve veća malaksalost.

3. dan

U ponedeljak je temepratura prestala, osećala sam se bolje po tom pitanju, ali i dalje me je mučila malaksalost. Novost je bio jako čudan osećaj u nosu. Kao da je zapušen, a nije - nema nikavog sekreta.

4. dan

Sledećeg dana je počeo da mi slabi miris, da bi uveče potpuno nestao, a odmah za njim je to veče i nestalo čulo ukusa. Sutradan sam otišla da se testiram. Do tada sam se već osećala potpuno normalno, osim što nisam imala osećaj za miris i ukus. Takođe, u nekim trenucima u poslepodnevnim časovima osećala sam nenormalnu slabost, toliku da nisam mogla da sedim za kompjuterom i radim. Sve me je bolelo i morala sam samo da legnem i zatvorim oči na neko vreme.

Marija kaže da je u narednim danima i malaksalost nestala, a kašalj joj se ni u jednom trenutku bolesti nije javio. Njen suprug je pak, znao ponekad blago da se zakašlje. To je bila jedina razlika u njihovim simptomima.

8. dan

Već nakon 4 dana od gubitka, čula su počela postepeno da se vraćaju i do tada su već došli pozitivni rezultati. Ali ja sam se već osećala mnogo bolje. Naravno, bila sam u izolaciji sve dok kasnije nisu stigli negativni rezultati - zaključila je Marija.

(Kurir.rs/Telegraf/ FOTO: EPA-EFE/RONALD WITTEK/Ilustracija)

Kurir