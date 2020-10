DOKTORKA DARIJA: Ovo je osnova sprečavanja širenja korone! U Srbiji povoljnija situacija nego u većini zemalja Evrope

Povoljnija epidemiološka situacija koju Srbija trenutno ima u odnosu na druge evropske zemlje nije slučajna već je pokazatelj da smo se ponašali odgovorno i savesno, rekla je zamenica direktora Instituta "Batut" i članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević.

Kada gledamo pokazatelje umiranja imamo dva: jedna je stopa mortaliteta i izražava rizik umiranja u populaciji a drugi je letalite a to je rizik umiranja obolelih osoba i on je pokazatelj koliko je bolest teška i koliko znamo da je lečimo, rekla je zamenica direktora Instituta "Batut" Darija Kisić Tepavčević.

"Kod nas je stopa letaliteta oko 2 odsto što je u rangu smrtnosti u najrazvijenijim zemljama. Ali to zavisi i od broja testiranja jer je negde procenat pozitivnosti i do 30 odto a to znači da se testiraju samo oni koji imaju teže forme bolesti", objasnila je Kisić Tepavčević.

Što je veći broj obolelih veći je broj onih sa težim oblicima iako samo 10-15 odsto zahteva hospitalizaciju.

"Sve je zatvoreni krug i zavisi od inteziteta prenošenja i ako se on spreči onda će i parametri biti bolji. Iako smo često prezasićeni jednim istim merama, nošenje maski je osnova sprečavanja širenja virusa kao i držanje distance. Kada bi svi koristili maske nijedna druga mera ne bi bila potrebna, da se prvo uspori, a onda i zaustavi širenje virusa", istakla je Darija Kisić Tepavčević.

U Srbiji je dosta povoljnija situacija nego u većini zemalja Evrope ali to ne treba da nas zavarava, rekla je Kisić Tepavčević.

"Sada jedino manji rizik imaju Holandija, Norveška i Turska ali to što smo mnogo bolji od većine u Evropi ne treba da nas teši. Neke zemlje koje su imale vrlo povoljnu situaciju, poput Češke, sad imaju rapidan porast zaraženih", podsetila je darija Kisić Tepavčević koja je član Kriznog štaba.

Povoljnija situacija, koju imamo, nije slučajna već smo se pokazali kao odgovorni i savesni i moramo tako da nastavimo kako bi sprečili širenje virusa.

"Učestalost drugih infekcija, kakarkterističnih za ovo doba godine, duplo je manja upravo jer se primenjuju mere koje su zajedničke za sve respiratorne infekcije", rekla je za RTS Darija Kisić Tepavčević.

(Kurir.rs/RTS)

