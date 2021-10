MORAMO STATI NA PUT VRŠNJAČKOM NASILJU: Devojčica doživela moždani udar pošto ju je izudarao drug iz škole!

U Srbiji je samo od početka ove godine registrovano 280 slučajeva vršnjačkog nasilja, a poslednji u nizu desio se u OŠ "Sveti Sava" u Sremskoj Mitrovici kada je učenik osmog razreda (13) brutalno prebio trojicu vršnjaka.

Vršnjačko nasilje ostavlja nesagledive psihičke, ali i teške fizičke posledice, o čemu svedoči i Milica Sretenović, majka devojčice Lene L. (15), koju je pre tri godine, kada je bila peti razred, drug iz razreda tako brutalno izudarao pesnicama po glavi da je dobila moždani udar. Strašne posledice ima i dan danas!

foto: TV Prva Printskrin

- Do problema između Lene i tog dečaka je došlo još na početku četvrtog razreda. Skretala sam pažnju razrednom starešini, ali ništa nije bilo urađeno po tom pitanju. Jednog dana, na malom odmoru od pet minuta, došlo je do toga da ju je on udarao pesnicama u glavu tako je doživela moždani udar. Ona posledice ima i dan danas. Ima nevoljne pokrete desne ruke i ne može ništa da radi sa tom rukom - ispričala je Milica za Kurir televiziju i dodala da za ovo niko nije sankcionisan.

Lenu je isti taj dečak, i pre ovog napada, kako je ranije ispričala za Kurir, govorio da je debela. Gurkao je i udarao. Obratila se razrednoj koja je rekla da će obratiti pažnju. Međutim, tri dana pre nego što je zadobila moždani udar, Lena je iz škole došla sa pocepanim džemperom. Kada je majka pozvala razrednu, ova joj je odgovorila: "Da je sedela mirno, ne bi se džemper pocepao" i spustila slušalicu.

Samo tri dana kasnije dečak je prvo Lenu gađao punom flašicom vode u glavu, a onda je udarao po leđima i glavi.

Na Dečjoj klinici za neurologiju i psihijatriju u KCS porodici je objašnjeno da je pogođena glavna arterija na mozgu, koja vrši sve funkcije. Primala je razne terapije, ali su posledice i dalje prisutne.

- U rešavanje vršnjačkog nasilja u školama treba da se uključe svi - i ministarstvo prosvete, razredni starešina, psiholog... - istakla je Milica za Kurir televiziju.

Kurir.rs/R. K.