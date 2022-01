RHMZ JUTROS IZDAO NOVO UPOZORENJE: Posle sunčanog jutra sledi novi obrt! U ovim delovima zemlje se očekuje sneg

U Srbiji se danas očekuje jutarnja temperatura od -4 do jedan stepen, a najviša dnevna od 7 do 13.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je jutros novo upozorenje na sneg i formiranje snežnog pokrivača.

foto: Printscreen/RHMZ

"U utorak, sredu i četvrtak hladnije, mestimično sa snegom uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u utorak, i to na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlјe. U nižim predelima, južnije od Save i Dunava, očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm, a u brdsko-planinskim predelima novih 15 do 25 cm, lokalno i više. Na severu se očekuju mešovite padavine: kiša, susnežica i sneg", navodi se u upozorenju.

Pre podne u zemlji će biti sunčano, a posle podne stiže promena vremena. U prvom delu dana i dalje topla vazdušna masa, a uveče stiže hladna i vraća zimu u naše predele.

U Đenovskom zalivu jača ciklon koji će uveče Srbiji doneti kišu, a posle ponoći kiša će južnije od Save i Dunava preći u sneg.

Jutarnja temperatura od -4 do 1 stepen, najviša dnevna od 7 do 13.

U Beogradu pre podne sunce, uveče kiša, a noću susnežica i sneg. U najtoplijem delu dana temperatura 10 stepeni.

(Kurir.rs/RTS)