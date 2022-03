BELI MAG LAV GERŠMAN ZA KURIR O SUKOBU U UKRAJINI Rat će se završiti do 1. aprila, ali... SPOMENUO I NUKLEARNI OBRAČUN

Lav Geršman, poznat kao beli mag, smatra da će se rat u Ukrajini završiti do 1. aprila.

Pre tri godine je u intervjuu za srpske medije rekao da su u Evropi najveći problem dve tačke: Ukrajina i Kosovo. Amerikanci su već pokušali da uvuku Rusiju u rat protiv Evrope preko Ukrajine, pa im to nije uspelo. Nisu uspele ni provokacije u Siriji. "Amerika želi da Evropa zarati sa Rusijom, da obe strane oslabe, pa da dođe Amerika i "pokupi kajmak". Ove reči je, pre tri godine, izgovorio naš današnji gost Lav Geršman, beli mag, glumac i zaljubljenik u pozorište.

Beli mag je istakao da on ne izmišlja, već mu se stvari javljaju. Pa tako je i predvideo koronu i bombardovanje devedesetih.

- Moj problem je u tome što ja ne izmišljam, ja jednostavno znam, vidim to. Ja sam predvideo i koronu, dan početka bombardovanja i kraj bombardovanja i sve to po datumu. Ja ne pričam to da bi zadivio ljude, ja vidim informaciju koja može promeniti živote. To nisu proročanstva, jer njih ne možeš promeniti. Informacija koju ja kažem će se desiti ako ide sve kako ide. Recimo problem sa izbeglicama, mene nisu zvali da pričam o tome jer nisam smeo. Ja ne pričam to da bi se proslavio - istakao je beli mag u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Tvrdi da će se rat završiti najkasnije do 1. aprila, pod uslovom da Amerika i Engleska ne pošalju svoju vojsku u rat.

- Ako ide sve kako ide. Ako Amerikanci i Englezi ne pošalju svoju vojsku, ne pričam za dobrovoljce, najkasnije do prvog aprila će sve biti završeno. Moguće je i ranije da se završi - otkrio je beli mag.

Dodao je da Putin nije pretio nuklearnim ratom i tvrdi da će ako se ostale zemlje umešaju Rusija koristiti samo vojnu silu kao odgovor.

- U ovom trenutku Ukrajina nema nuklearne bombe. Što ne znači da im neće uvesti. Putin ne preti, on je rekao ako neko iz drugih zemalja uđe u ovaj sukob između Rusije i Ukrajine, oni će preživeti ono što nikada u ovoj istoriji nisu preživeli. To znači da njima preti vojni odgovor. On ne preti nuklearnim ratom, jer Rusiji nije potrebno da koristi nuklearno oružije. Za jedan dan, 24. februara na 25. februar, za tačno 24 sata, ni mornarica ni avioni nisu mogli uzleteti jer im je sve elektronski bilo onesposobljeno. Zašto bi Rusija koristila nuklearno oružije kada bi se to odrazilo i na samu Rusiju. Kome je to potrebno, do toga neće doći. Ni jedna majka ni Američka ni Engleska ne bi dala svoje dete da ide u rat za zemlju za koju ni ne znaju gde je. Kako je krenula invazija na Ukrajinu svi su je ostavili i pobegli. Oni su rekli da će rat trajati do poslednjeg Ukrajinca, mada Rusiji to ne treba jer su bratski narod - rekao je beli mag.

