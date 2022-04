AKO DANAS BUDETE POSPANI, OVO JE RAZLOG! Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas i narednih dana KIŠOBRANI NISU NA ODMET

Danas pre podne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu oko 21 stepen.

Sutra nas očekuje lepo vreme. Na jugozapadu zemlje mestimično sa kratkotrajnom kišom i grmljavinom.

Beograd

U Beogradu će biti toplo i sunčano, posle podne u pojedinim delovima grada s kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura od devet do 11 stepeni Celzijusa, a najviša oko 21 stepen.

Bioprognoza

Relativno je nepovolјan uticaj biometeorološke situacije za hronične bolesnike, a naročito za cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i pospanost.

Sreda

Jače naoblačenje, koje će ujutro i pre podne na severu, a do kraja dana i u ostalim predelima uslovljavati mestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, uz umeren i jak severozapadni vetar i pad temperature. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, najviša od 18 na severozapadu do 25 stepeni na jugoistoku.

Četvrtak

Promenljivo oblačno i svežije, ponegde s kratkotrajnom kišom ili plokalnim pljuskom. Vetar umeren, na severu i istoku Srbije i jak severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša od 15 do 18.

Petak

Promenljivo oblačno i sveže, ponegde s kratkotrajnom kišom ili plokalnim pljuskom. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 10, najviša od 17 do 21.

