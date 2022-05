OVE VEŽBE MOŽE SVAKO DA URADI, NEKE ČAK I NA POSLU: Odvoji 15 minuta za sebe i svoje dete (VIDEO)

Svako može da nađe 15 minuta dnevno za vežbe koje će mu oporaviti leđa i vrat od dugotrajnog sedenja, a to je izvodljivo čak i na poslu. Za decu, koja se krive uz telefone, a ne rastu napolju, to se mora! Kurir vam predstavlja lagane vežbe i to na idealnom mestu - u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Katarina Milosavljević, visoki strukovni fizioterapeut ističe da ovde sprovode rehabilitaciju vrhunskih sportista i građanstva. Imaju, veli i magnet, šok vejv, laser, ultrazvuk, tu je odavno indiba 7, a sada i najnovija 9 CT, koja se koristi za sportske povrede, razna neurološka stanja, bolove u leđima... Tu su i brojne lopte za pilates, koja na naše iznenađenje mogu da služe zdravlju čak i na poslu.

ODRASLI VEŽBE ZA VRATNI DEO KIČME (na stolici) - Pesnice stavite jednu na drugu pa ispod brade i bradom gurate na dole, pet sekundi i opustite. - Šaka ide na obraz i glava gura ruku, pet sekundi i menja se strana i šaka - Dlan na dlan pa na čelo, gurate pet sekundi, pa pet sekundi pauza, pa ruke pozadi, ukstite na potiljak i širite laktove. 00:49 Vežbe za vrat - Vežbe sa palicom: - Držite je obema rukama, podignete iznad glave, zadržite pet sekundi i opustite - Podignete iznad glave, pa iza i vratite 00:15 Vežbe za vrat s palicom VEŽBE ZA LUMBALNI DEO LEĐA - Ležite na leđima, noge savijene u kolenima, ruke pored sebe i pritiskate donjim delom leđa podlogu, kao da rotirate karlicu ka sebi, pet sekundi i opustite - Isto kao prethodno, s tim što je pritisak leđima i laktovima (ruke su savijene i u pesnicama), pet sekundi i opustite - Podignete nogu pod uglom od 90 stepeni, stopalo ka vama i kao da suprotnom rukom hoćete nogu da odgurnete, jedna strana pa druga. Potom obe noge u isto vreme. - Okrenite se na bok, noge su savijene pod uglom od 90 stepeni, ruke ispred sebe, jedna na drugu i lagano spuštate ruku pozadi koliko može i vraćate 01:16 Vežbe za lumbalni deo leđa

foto: Zorana Jevtić ZA ONE S ASTMOM, ALERGIJOM Deo vežbi Katarina nam pokazuje i balonu tzv. zoneair 3D u kom je pročišćeni vazduh, a to znači veći procenat kiseonika. - Jako je dobar za onoga ko ima problem sa astmom, alergijama, ali i za kožu. Dobro je i da se vežba u tom balonu zato što se ne stvaraju mlečne kiseline u mišićima, a upravo one izazivaju zamor mišića i otežavaju trening - kaže Katarina.

- Svi koji zbog dugotrajnog sedenja na poslu, za računarom... imaju problem s leđima i vratom, treba da nađu 15-ak minuta vremena za vežbe, a neke čak mogu i u kancelariji da se radi, posebno ove za vratni deo leđa, pa i za lumbalni. Preporučujem da stolicu u kancelariji zamene loptom za pilates. Malo je nelagodno u početku, ali vremenom se navikne. Sedenje na pilates lopti jača mišiće jer telo konstantno balansira, a time je i bolja prokrvljenost. Ne stvara se spazam mišića i smanjuju se bolovi u leđima - objašnjava Katarina i dodaje da svi, a međi njima i oni koji radni dan provode za volanom, mogu ustati 15-ak minuta ranije da bi odradili vežbe.

foto: Zorana Jevtić

U Zavodu se obavljaju besplatna testiranja dece od šest do 14 godina kako bi se videlo za koji sport su predisponirani. A i ako se bave nekim sportom roditelji mogu da ih dovedu na odeljenje medicine da bi bili sigurni da su im deca zdrava. Neretko ih dovode i zbog deformiteta.

1 / 7 Foto: Zorana Jevtić

- Sve više dece, uglavnom školskog uzrasta, dolazi sa deformitetima leđa ili stopala. Ove vežbe bi im dosta značile, ne oduzimaju puno vremena, 15 minuta do pola sata maksimum. Svaki dan roditelji bi mogli da dovedu dete kod nas da vežba, a treba i sami da nauče pa da se vežba kod kuće, što je jao bitno. Deca imaju ili skoliozu (bočno krivljenje kičmenog stuba) ili kifozu (pogrbljenost), a često i probleme sa stopalima - uvrnuta, udubljena ili ravna. Jako je bitno za kosturu tela da se bave nekim sportom ili šetaju po pesku, kamenčićima, da planinare ili plivanju - priča nam Katarina.

DECA VEŽBE ZA STOPALA - Skupite stopala kao da se ljube, zadržite pet skundi i širite ko leptir - Prstima vučete potkolenicu do kolena i vraćate petu. Pa druga strana. - Hod na prstima, hod na peti i sa strane - kao pingvin 01:29 Vežbe za stopala (deca) VEŽBE ZA KIFOZU (potrebna traka, jačina zavisi od uzrasta i fizičke sposobnosti deteta) - Noge savijene u kolenima, ležite na leđima, zatežete traku u širini rameni, podižete lopatice, držite pet sekundi i opustite - položaj kao u prethodnoj veži, s tim što traka sada ide nazad, iznad glave do malo iznad poda, zadržite pet sekundi, vratite i spustite. - Ležite na stomaku, glava gleda u pod, ruke i traka ispred, podižete napred, traka iza glave i vratite. 01:20 Vežbe za kifozu (deca) Bez trake: - Ležite na stomaku, ruke iza glave i podižete gore, širite ramena, laktovi otvoreni i spustite. VEŽBE ZA SKOLIOZU - Ležite na stomaku, noge su skupljene, glava gleda u pod. Jedna ruka ravna, ispružena ispred tela, druga savijena u laktu pod uglom od 90 stepeni. Podižete ruku koja je ravna, a savijena pritisak na pod, pet sekundi i opustite. - Obe ruke, koje ostaju u istom položaju, podižete gore, glava gleda u pod, pet sekundi i opustite. - Ruka pored tela, druga je isružena, podignete obe gore, promenite njihov položaj i spustite. - Ruke iza leđa, na lumbalni deo i odižete ramena, zadržite pet sekundi i opustite. 01:11 Vežbe za skoliozu (deca)

Kurir.rs/J.S.Spasić