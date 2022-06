OPASNOST KOJA VREBA DOK SPAVAMO Ovu tešku bolest razvije više od 70% ljudi koji hrču APNEJA MOŽE DA IZAZOVE I SMRT U SNU (VIDEO)

Poremećaji spavanja spadaju među najčešće medicinske poremećaje, a od poremećaja spavanja, među najčešće spada apneja u spavanju, odnosno kratki periodični prestanci disanja tokom spavanja.

Apneja u spavanju opstruktivnog tipa je ujedno i jedan od najopasnijih poremećaja spavanja, uzročnik različitih kardiovaskularnih obolenja i, ne tako retko, iznenadne smrti. Apneja se dovodi u vezu i sa različitim metaboličkim i psihijatrijskim poremećajima.

O ovoj temi je novinarka Bojana Vučićević razgovarala sa dr Tatjanom Radosavljević, pulmologom.

- Slip apneja je bolest koja obuhvata prekide disanja u snu koja traju duže od 10 sekundi i koja dovodi do pada kiseonika. Radi se o hrkačima najčešće i 70% hrkača vremenom razvije tu bolest. To su ljudi koji jako glasno hrču i ono što njihovi partneri primećuju, naprave pauzu i hvataju kiseonik. Svaki prekid disanja u snu dovodi do toga da vi morate da se probudite da biste uzeli vazduh. Sve je do oblika grla, a oblik grla kod ovih ljudi je takav da strukture grla potpuno zatvore put prema plućima i nastaje apneja, koji u nekim slučajevima može trajati i do dva i više minuta - rekla je dr Tatjana Radosavljević, pulmolog.

