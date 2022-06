SVI BRUJE O SKANDALU ŽENE POZNATOG BIZNISMENA: Vratio se kući ranije pa je zatekao s devojkom! DAO JOJ SVE NA TACNI, ONA GA RANILA

Jedan od naših poznatih biznismena, čije ime je već godinama na listama najuspešnijih Srba, doživeo je ljubavni brodolom.

Naime, kako piše jedan dnevni list, ovaj poslovni čovek se pre nekoliko dana vratio kući ranije nego inače, a kada je kročio u svoj luksuzni dom, imao je šta i da vidi...

Naime, njegova supruga, atraktivna brineta, u njihovoj spavaćoj sobi bila je u strasnom ljubavnom odnosu sa njemu nepoznatom devojkom!

Izvor blizak ovom uspešnom muškarcu objašnjava da ovaj biznismen nikada ranije nije posumnjao da njegova draga ima sklonosti ka istom polu, jer oboje imaju decu iz prethodnih brakova.

- On joj je pružio sve na tacni - jahte, najskuplju garderobu, najskuplja putovanja... Jednostavno, pored njega ima život iz bajke, a mnogima je bilo čudno što skoro nikada na društvenim mrežama ne kači slike sa mužem, dok se on redovno hvali fotografijama s njom. Ipak, ništa nije ukazivalo na to da ga ona vara, a ponajmanje da to čini sa ženom, jedino što je svojevremeno podržala Paradu ponosa - objašnjava na početku priča sagovornik.

Кako navodi dobro obavešten izvor, nakon što je suprugu svojim očima video kako oralno zadovoljava nepoznatu devojku, biznismen je doživeo nervni slom.

- On tu ženu voli kao boga! Bio je spreman za nju da prevrne ceo svet, a ona ga je prevarila na najneverovatniji način. Uvek lepo sređena, izvajanog tela i savršenih crta lica, osvojila ga je vrlo brzo. Međutim, čovak je sada očajan i svi njemu bliski brinu šta će biti s njim. On ne zna šta da radi, kuda da krene, kako da objasni deci, da li da ženi sa kojom je uživao u svemu ponovo pruži šansu... Jednostavno, on u agoniji - kaže sagovornik lista.

