BEČEJSKI GROBARI DVA PUTA PRODALI 1 GROBNO MESTO, ALI TO NIJE ONO NAJGORE! Baka donela cveće na grob i zatekla samo ZEMLJU (FOTO)

Javno preduzeće "Komunalac" Bečej je u junu pošle godine mojoj porodici prodalo već prodato grobno mesto na Velikom katoličkom groblju. Bez porodičnog odobrenja i znanja, 8. septembra zaposleni u "Komunalcu" izvršili su ekshumaciju urne i prebacili je na drugo grobno mesto, tvrdi za Kurir Diana Snopček iz Bečeja.

Svetogrđe

- U junu 2021. otišla sam da kupim grobno mesto i na njihov predlog sam prihvatila jedno u parceli na Velikom katoličkom groblju. Uredno sam platila, dobila fiskalni račun i ugovor, a dok su se upisivali podaci u knjige, bila sam prisutna.

Tog meseca smo izgubili u prekratkom vremenskom periodu baku i očuha. Na pomenutom kupljenom grobnom mestu smo sahranili očuha, a u oktobru dobili odobrenje za izgradnju spomenika, što smo i realizovali - priča uznemirena Diana Snopček:

- Početkom novembra 2021. pozvao me je direktor "Komunalca", gde mi se saopštava da je došlo do administrativne greške i da je grobno mesto već prethodno prodato. Nisam pridavala puno značaja ovome, budući da je ugovorna obaveza sa naše strane u potpunosti ispunjena, iskoristili smo grobno mesto pa i spomenik podigli.

Tada dobijam najmorbidnije rešenje - da se posmrtni ostaci premeste na drugo mesto, uz moju saglasnost. Nakon doživljenog šoka objasnila sam im da ta opcija ne dolazi u obzir i da ću po svaku cenu odbraniti mir i spokoj sahranjenog očuha i da ne želim ni da čujem za takvo svetogrđe.

Nisu bili obavešteni

Ona navodi i da su joj rekli da će pokušati na drugačiji način da reše nastalu situaciju.

- U januaru ove godine je majka, na kućnu adresu, dobila pismo od advokata koji je zastupao drugog kupca, gde se navodi da "Komunalac" bez našeg odobrenja ne može uklanjati nadgrobni spomenik niti bilo šta što smo mi kao fizička lica postavili, ali da stranka ne prihvata nikakva kompromisna rešenja od "Komunalca" i da traži od nas da se u posed preda grobno mesto koje je uzela u zakup. Nakon pisma, majka se mnogo potresla, jedva sam je smirila.

Odgovor smo poslali preko advokata i zamolili smo da se postave na naše mesto, gde nam se nakon nepunih sedam meseci od sahrane spominje iskopavanje i premeštanje člana porodice. I dalje su zahtevali grobno mesto koje sam uzela u zakup.

Diana Snopček ističe i da je direktora "Komunalca" ponovo zamolila da, ako bude bilo kakvog pomaka u slučaju, bude obaveštena.

- Nikakva informacija posle toga nije došla do mene. Jutro. Osmi septembar. Zove majka, plače, šokirana je, uznemirena... Donela je sveže ruže, a groba nema nigde, samo ravna zemlja. Odmah sam nazvala "Komunalac" i ubrzo stigla na groblje, gde su zaposleni, bez ljudskosti i objašnjenja, samo pokazali gde je grob premešten i gurnuli nam u ruke foto-kopije dokumentacije koju je trebalo još u junu da pošalju i na osnovu koje smo mi imali pravo žalbe i na osnovu čega bi uopšte saznali da je sudski postupak u toku. U ovom momentu sam majku morala da odvedem na Hitnu, pošto joj je pozlilo i njeno stanje se naglo pogoršavalo.

Uznemirena Diana dodaje i da im najteža stvar tek dolazi - rodbini i prijateljima treba objasniti zašto i kako.

JP "Komunalac" Bečej

Dva puta smo prodali grobno mesto

Kurir je juče stupio u kontakt sa JP "Komunalac" Bečej, koji je za naš list potvrdio da je grobno mesto dva puta prodato zbog administrativne greške, ali da je to mesto prethodno bilo prazno.

- Ekshumacija - premeštanje urne, izvršena je 8. septembra 2022. Posmrtni ostaci, u ovom slučaju urna, mogu se iskopati i preneti na drugo grobno mesto - groblje, po prethodno pribavljenom odobrenju opštinskog nadležnog organa i odobrenju organa nadležnog za poslove sanitarne inspekcije (po kojima je u ovom slučaju naše preduzeće postupilo), ako je na drugom groblju obezbeđeno adekvatno grobno mesto za sahranu - premeštanje urne - navode u pisanom odgovoru iz "Komunalca":

- Od 1978. godine pa naovamo ne postoji precizna evidencija grobnih mesta na katoličkom groblju u Bečeju, te je došlo do administrativne greške, ali moramo da napomenemo da je to grobno mesto prethodno bilo prazno. Ovo je izolovan slučaj i ovako nešto se do sada nije dogodilo. Kao što smo vam već napisali gore u tekstu, evidencija grobnih mesta vodi se u knjigama koje su zastarele i gde podaci nisu jasni jer od 1978. godine naovamo nemamo precizne informacije.

Nećemo dozvoliti da se ovakvi propusti ikada više dogode. Pokrenuli smo postupak utvrđivanja pojedinačne odgovornosti, nakon čega će biti sankcionisani oni koji su učinili ove propuste. U razgovoru telefonom iz "Komunalca" nam je rečeno i da je porodica bila obaveštena o ekshumaciji, ali da je odbijala to da prihvati i da su rekli da će čuvati grobno mesto.