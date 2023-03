SKANDAL POTRESA MEDICINSKU ŠKOLU NA ZVEZDARI: Profesor davio đaka i gurnuo 3 devojčice! OPTUŽIVALI SU GA RANIJE ZA OVU GROZOTU!

Profesor fizičkog vaspitanja J. M. iz Srednje medicinske škole na Zvezdari davio je, kako Kurir saznaje, u ponedeljak jednog učenika i rekao mu: "Ajde sad da mi popu*iš!". A pred kraj polugodišta gurnuo je tri devojčice na času!

- On je u decembru tri učenice gurnuo na času zato što su se nasmejale kad je nešto objašnjavao. Tada je održan sastanak tima za prevenciju nasilja, dobio je pisanu opomenu direktorke škole, a upućen je i na pohađanje akreditovane obuke na temu umeća komunikacije s decom. Bio je pojačan i nadzor nad njegovim radom, dok je učenicama smanjena ocena iz vladanja zbog nepoštovanja profesora, odnosno smejanja na času - otkriva izvor Kurira.

Naš sagovornik otkriva i da je profesor potvrdio da je to uradio i rekao da bi ponovo postupio isto.

- Očito da ta obuka umeća komunikacije nije urodila plodom, s obzirom na to da je u ponedeljak uhvatio jednog dečaka za vrat i rekao mu: "Ajde sad da mi popu*iš!". Tom detetu je izletela lopta do njegovog kabineta koji je u sklopu fiskulturne sale. Dečak je krenuo po loptu, on ga je oterao, a posle ga je uvukao u kabinet i uhvatio za vrat. Nije bilo svedoka jer se to odigralo u kabinetu, ali lekar je utvrdio da dete ima sitne podlive po vratu i ruci. O svemu je obaveštena i policija - tvrdi izvor.

Ministarstvo prosvete Pratimo postupanje škole Iz Ministarstva prosvete navode za Kurir da prate postupanje škole, kao i da službenici Ministarstva i školske uprave pružaju podršku školi u cilju adekvatnog postupanja: - Direktor škole je odmah po saznanju obavestio nadležnu školsku upravu, školskog policajca i sazvao Tim za prevenciju i reagovanje na nasilje koji će sagledati situaciju i preduzeti mere.

U više navrata smo pokušali da dobijemo izjavu od direktorke škole Snežane Milovanović, ali nam je rečeno da ona nije na radnom mestu i da ne možemo da razgovaramo ni sa kim od njenih saradnika jer su na sastancima ili na nastavi.

Podsetimo, ovo nije prvi put da neko iznosi optužbe njegov račun. Kurir je 2019. godine razgovarao s nekoliko roditelja koji su pisali peticiju protiv pomenutog profesora. Oni su ga tada optuživali da se prema devojčicama ponaša nedolično, da ih pipka dok rade vežbe, kinji, uleće bez kucanja u svlačionicu dok se presvlače, a da je jednoj učenici tada čak i podizao majicu! Rekli su i da je na čas dolazio u majici s natpisom "Ajde da ga merimo", što su ocenili kao neprimereno za jednog profesora. Takođe, neke učenice koje su tada bile na poštedi upisivao je kao da nisu na času.

Kurir.rs/ M. Branković

