POTRAGA ZA NOVAKOM IZ BAJINE BAŠTE U TOKU: Pretražuju teren oko Drine, sestra zbog OVOG DETALJA odmah znala da nešto nije u redu

Bajina Bašta - Potraga za pojloprivrednikom Novakom Lazićem (65) iz sela Crvice kod Bajine Bašte i dalje traje. Na lice mesta i njegovo imanje jutros je stigla policija koja pretražuje teren, a kako su naveli članovima porodice, pošto je blizu reka Drina pretražiće i to područje.

- Novaku se svaki trag gubi od ponedeljka popodne. Prepodne je bio u gradu i čuli smo se, nakon toga kad sam ga zvala, telefon mu je bio nedostupan što mi nije bilo čudno jer u selu ponekad nema signala. Juče ujutru sam odmah otišla na imanje, jer živim u selu udaljenom oko 15 kilometara udaljenog od njegove kuće. Zatekla sam otvorena vrata, radio koji svira, mali haos u kući, prevrnutu stolicu.. pa sam to malo sredila sve nadajući se da je u štali kod ovaca i da će se pojaviti, kaže Novakova sestra Negosava.

foto: Facebook

Međutim, kako je vreme prolazilo a on se nije pojavljivao Negosava je krenula do štale, međutim tamo je zatekla neobičan prizor.

- Pripremio je da namiri ovce, ali ih nije zatvorio i one su prešle u komšijinu livadu. To se nikad nije dešavalo jer on mnogo vodi računa o ovcama, brine o svemu. Tada sam znala da nešto nije u redu i pozvala policiju. Ne znam šta je moglo da se dogodi, dodaje Negosava koja je i danas u potrazi za bratom u selu Crvica.

Ona dodaje da se on definitivno tog dana kad se poslednji put čula sa njim, vratio u selo iz grada, jer je u kući pronašla njegov mobilni telefon, novac i dokumenta.

Kurir.rs/RINA