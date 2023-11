STUDENTKINJA PREŽIVELA PAKAO ZBOG STANODAVCA Stalno dolazio, tresla se i strepela kad će da naiđe! Ubeđivao je da je uništila stan

Mesec dana nakon što sam se uselila u garsonjeru na Karaburmi počela je da se pojavljuje buđ pored vrata, a onda se za desetak dana proširila po celom tom zidu da bi mi na to stanodavac rekao da je to zbog toga što ne luftiram dovoljno prostoriju.

Ovo za Kurir priča devojka studentkinja koju je stanodavac hteo i da izbaci iz stana jer ga ne održava dobro, a ime i prezime je poznato redakciji.

- To je bilo prošle godine u novembru. Vreme je bilo još uvek lepo, mada i zima je kasnije bila slaba. To je stan od 24 kvadrata. Tu bi možda moglo da žive i dvoje. Kirija je bila 220 evra. Sve smo se uredno dogovorili, ali on meni nije pomenuo da su i prethodni stanari imali problem s kondenzom. Ja sam uključivala samo klimu i to mi je bilo sasvim dovoljno da se zagreje prostorija, međutim, počela je da se pojavljuje buđ. Bila sam šokirala i sačekala sam par dana da on dođe po kiriju kako bih mu to rekla - kaže devojka i nastavlja:

foto: Profimedia

- Zamolila sam ga da uđe u stan da pogleda to, a on se šokirao. Ubedio me da ne grejem dovoljno prostoriju, da dosta kuvam, ali da ne luftiram dovoljno i da se zbog toga pojavilo. Bila sam besna zbog toga jer me time pravio budalom. Ni u jednom stanu nisam imala taj problem, a sada me okrivljuje da sam mu upropastila stan za mesec dana. Tvrdila sam da je to moralo da bude i pre toga s tim što sam naglasila da mi je prećutao i da je samo okrečio i podigao cenu zbog Rusa.

foto: Printscreen YT

Prema njenim rečima stanodavac joj je rekao i da će morati da joj odjavi stan i da je izbaci ukoliko tako nastavi da se ponaša.

- Nisam tako brzo mogla da nađem drugi stan pa sam trpela sve to. Dolazio je stalno i zagledao, rekao mi da prskam nkim sredstvom protiv buđi koje užasno smrdi. Stalno me terao da držim vrata i prouzore otvorene da sam se gotovo smrzavala i prehladila. Stalno sam se tresla i strepila kad će da naiđe.

Jedva sam čekala da se odsedim odatle što sam ubrzo i uradila, ali je on bio bezobrazan do kraja i zadržao je deo depozita koji je bio u visini kirije kako bi to "sredio" jer sam ja samo za mesec dana uspela, kako je govorio, da mu uništim stan, a nikada nije hteo da prizna da je buđ u tom stanu uvek postojala i da su zbog toga stanari jako brzo odlazili odatle jer niko neće to da trpi i da se razboli, a plus plaća nerealnu kiriju.

