FUDBALERKA I DEVOJKA KOJA JE POBEDILA TUMOR! Inspirativna poruka Jovane za sve roditelje: Ne pokazujte negativno razmišljanje

Jovana Leposavić - fudbalerka, devojka koja je pobedila tumor nosi veoma inspirativnu priču za sobom.

Ona je gostovala u emisji "Pusti brigu" na Kurir televiziji, a u nastavku saznajte koliko je surov ženski fudbal, ali i najbitnije segmente u borbi protiv tumora.

Prvo je otkrila kako izgleda utakmica i dueli u ženskom fudbalu, s obzirom na to da se u emisiju pojavila sa povređenom rukom:

- Mnogo je gore nego sa muškarcima. Meni se desila situacija da me devojka jednostavno, jer sam menjala nekoliko klubova, išla je sa namerom da me povredi, pa me nagazila nogom na šaku. Dobila je karton od sudije i to je to. Ima svega, i osvetoljubivosti, ali ja nisam jedna od tih. Volim da pobedim na terenu, to mi je najbolja osveta.

Potom je rekla šta je naučila iz svog primera borbe sa tumorom:

- Prvenstveno, kao sportista i dete koje je bilo u Crvenoj zvezdi, mislim da je bitna podrška, ali da je najbitnije da u svojoj glavi ideš napred. Naravno, ni roditelji ne smeju da pokažu negativno razmišljanje jer sve utiče na decu. Hvala mojoj pokojnoj majci i ocu koji su bili tu uz mene, ali i bratu i celoj porodici. Izdvojila bih i fudbalere Crvene zvezde, koji su mi bili neizmerna podrška.

