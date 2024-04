"RODITELJI BI NA SNIMKU ODMAH PREPOZNALI SVOJE DETE Stručnjaci: Postoji neusaglašenost prve, druge i treće izjave majke

Za nestalom devojčicom raspisana je žuta interpolova poternica. Potraga za nestalom Dankom Ilić (2) iz Bora ušla je u sedmi dan, najnoviji trag je snimak iz Beča na kojem se, u pratnji dve Rumunke, kako ih je autor snimka predstavio, vidi devojčica koja neverovatno izgledom i uzrastom podseća na malu Danku.

Austrijska policija počela je da traga za Dankom, a srpska policija je Europolu dostavila sve podatke i sam snimak koji je zabeležio jedan Srbin koji živi u Beču.

Kriminalistička služba pokrajine Beč objasnila je kako je slučajni prolaznik primetio devojčicu koja liči na Danku u prisustvu dve žene, a Interpol je raspisao žutu poternicu za devojčicom.

Gosti “Usijanja” koji su analizirali ovu temu bili su Marko Slijepčević Anđelković advokat, Ljubiša Božić sudski veštak i Uglješa Grgur privatni detektiv.

Božić je diskutovao o autentičnosti snimka na kojem je devojčica posve mirna:

- Ako pričamo o psihološkom profilu deteta, odnosno da li to ponašanje odgovara detetu koje je oduzeto od majke, pa je sada sa poznatim ili nepoznatim osobama, na to pitanje ne mogu dati adekvatan odgovor. Ali što se tiče identiteta devojčice, to nije teško utvrditi na osnovu snimaka koji su sada dostupni. Postoje tehnike i načini na koji se to vrši, a to je relativno jednostavno. Druga stvar, to lice mesta na kojem je snimljeno, nadam se da je austrijska policija do sada obezbedila nešto. Nadam se da je iz snimka izvukla kontaktne površine koje je obradila iz uzoraka radi potencijalnog DNK veštačenja. Naravno, radi se o prometnom mestu, i da su uzeti uzroci, očekuje se pronalaženje mešovitih profila DNK. Međutim, profil devojčice je nesporan iz nekog kućnog ambijenta, odnosno nešto što je samo ona koristila, poput odeće, predmeti... To bi mogao da bude fragment u istražnom delu. Ne znam zbog čega majka nije videla snimak, ali prijatelji i rodbina mogu lako da prepoznaju uobičajene pokrete i ponašanje devojčice.

Grgur se osvrnuo na žutu poternicu, pa je rekao šta ona predstavlja:

- Lično smatram da je mala verovatnoća da se radi o maloj Danki, a roditelji bi trebalo na prvi pogled da prepoznaju da li se radi o njihovom detetu. Ovde imamo građanina Srbije u Austriji koji je bio dobronameran i snimio je tu situaciju i obavestio našu policiju. Doduše, mogao je da obavesti austrijsku policiju, koja bi identifikovala devojčicu, a potom i obavestila našu ambasadu. Daj Bože da je na snimku mala Danka.

Slijepčević je izneo sumnju da se na snimku nalazi nestala Danka, ali je rekao ako je to slučaj, da sve počinioce krivičnog dela čeka dugogodišnja zatvorska kazna:

- Naš građanin koji je ovo snimio nema iskustva, trebalo je da pozove MUP Austrije, oni bi odmah prišli tim ženama i obavili informativni razgovor. Beč je grad bogat Srbima, pa smo nekako povezani sa njima, što se tiče tamošnje policije, oni će brzo rekonstruisati kretanje tih žena koje su bile u prisustvu devojčice koja liči na malu Danku, a to upravo zahvaljujući time što je Beč ceo pod kamerama. Oni ako žele, mogu lako da provere kada i da li su ove žene prešle granicu, jer i prelazi imaju dosta kamera i kontrola. Možda su one, od momenta kada je snimak poslat, već i napustile Austriju. Ona nije velika država, za par sati vožnje vi ste već na granici. Sumnjivo mi je da se dve žene, ako su Rumunke, kreću u centru Beča tako opušteno, gde se devojčica igra, a da znaju da učestvuju u ozbiljnom krivičnom delu, za to preti ozbiljna kazna. Ako se istragom utvrdi da je dete oteto, tu osobu čeka dugogodišnja zatvorska kazna u efektivi.

Božić je komentarisao iskaze majke, koji su se menjali, pa je diskutovao o toj kritičnoj minutaži kada je majka htela da izvadi vodu iz automobila i tada videla da joj deteta nema:

- Sve su to neproverljive situacije, a u ovom trenutku, sve ono što se tamo radi je pod ingerencijom nadležnog tužilaštva. Policija je tu samo izvršni organ. Postoji neusaglašenost prve, druge i treće izjave majke, ali to ništa ne znači, ono što je zaprepašćujuće jeste da je za jedno kratko vreme malo dete nestalo.

