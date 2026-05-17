Danom sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića u njegovom rodnom Gornjem Crniljevu kod Osečine, obeleženo je 27 godina otkako je poginuo u borbi protiv NATO eskadrile iznad Valjeva. U Memorijalnom kompleksu, služen je pomen pilotu Pavloviću i odata pošta svim poginulim Podgorcima u oslobodilačkim ratovima.

Živo je sećanje na podvig u zavičaju pukovnika pilota Milenka Pavlovića, njegovu borbu protiv 16 američkih lovaca na nebu iznad Valjeva u maju 1999.

Rodbina, prijatelji i komšije poslednji zadatak Milenka Pavlovića smatraju letom u večnost.

Predsednik Opštine Osečina Nikola Tomić rekao je da je naš vitez poslednju bitku izgubio blizu rodnog mesta učeći nas hrabrosti, časti i odlučnosti.

"Zato je njegovo herojsko delo ispisano na najsvetlijoj stranici srpske istorije", navodi Tomić.

U memorijalnom kompleksu u Gornjem Crniljevu čuva se i zbirka ličnih stvari i predmeta Milenka Pavlovića.

Sin Milenka Pavlovića Srđan Pavlović istakao je da njegovo delo danas predstavlja simbol žrtve, odgovornosti i vere da postoje vrednosti koje su veće od nas samih.

"Zato nam mnogo znači što se i posle 27 godina okupljamo da čuvamo tradiciju sećanja da njegovo ime i delo ne izblede i da mlađe generacije znaju ko je bio Milenko Pavlović", rekao je Pavlović.

Nemanja Pavlović, takođe Milenkov sin, kaže da se ne živi od prošlosti, ali da su tamo vrela budućnosti.

"I zato smo se danas sabrali u rodnom mestu naših roditelja kako bismo obeležili tu nesebičnu samožrtvenu ljubav koja je jedini istinski način čovekovog postojanja", navodi Nemanja Pavlović.

Za Dan sećanja u Gornjem Crniljevu organizuje se memorijalna atletska trka i utakmica, čiji je domaćin FK "Milenko Pavlović".

Na konkursu za rodoljubivu pesmu lozničkog kluba "Vukovo pero" prvu nagradu dobila je Milica Simeonović iz Šilova na Kosovu i Metohiji.