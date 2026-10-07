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Sistematsko izvlačenje novca iz javnih preduzeća, fiktivni projekti i preduvani gotovinski krediti služili su za slivanje milionskih iznosa u privatne džepove i kupovinu luksuznih nekretnina u vreme dok je pokrajinskom vlasti upravljao bivši režim.

Prema našim informacijama, novac je izvlačen preko stranački postavljenih direktora u novosadskim javnim preduzećima, i to kroz sistematsko plaćanje "duplih poslova" i fiktivnih projekata.

Deo tako generisanog novca Elezović je zadržavao za sebe, te je sa prijateljem kupio i auto-servis sa smeštajnim objektima u Beču.

Crnogorska šema: Provizija od 350.000 evra u Herceg Novom

Goran Elezović (brat od rođenog strica Dušana Elezovića i direktor firme "Topkop") i Aleksandar Maksimović postali su deo konzorcijuma koji je privatizovao privredno društvo AD "Vojvodina". Budući da je AD "Vojvodina" imala akcije u tadašnjoj AD "Metals banci", Maksimović je imenovan i u njen Upravni odbor.

S tim u vezi, finansijske malverzacije nisu bile ograničene samo na Srbiju.

Još 2007. godine, preduzeća AD "Vojvodina" i DOO "Metals komerc" (čiji je osnivač "Metals banka") kupila su plac u Herceg Novom za 2.500.000 evra, čime su postali vlasnici u idealnom delu po polovine navedene nepokretnosti.

Foto: Marina Lopičić, ATAIMAGES

Elezović i Maksimović su od prodavaca zahtevali da u ugovoru prikažu višu kupoprodajnu cenu kako bi im razlika od 350.000 evra bila isplaćena na ime "posredničke provizije" i to direktno na njihove privatne račune u crnogorskim bankama.

Skandalozna sprega političke moći i finansijskih malverzacija ogolila je kako su moćnici bivšeg režima, predvođeni Pajtićem i Elezovićem, bezobzirno čerupali javna preduzeća i bankarske kredite za lično bogaćenje. Od fiktivnih projekata u Novom Sadu i kupovine auto-servisa u Beču, pa sve do crnogorske šeme gde je čak 350.000 evra provizije od placa u Herceg Novom leglo direktno na privatne račune.

Bonus video:

02:04 Bojan Pajtić i Dušan Elezović razgovaraju o drogi i prikrivanju slučaja u Senti Izvor: Kurir