OBIM I VELIČINA GREŠAKA U OPTUŽNICI SU BEZ PRESEDANA: Odbrana Ratka Mladića predala žalbu, traže novo suđenje ili oslobađanje bivšeg generala

BANJALUKA - Odbrana bivšeg ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića podnela je danas žalbu na presudu što je u skladu sa rokom koji odbrana imala na raspolaganju s obzirom da je presuda u Haškom tribunalu izrečena 22. novembra.

Odbrana u podnesku traži od Žalbenog veća da ispravi sve pravne i činjenične greške (errors of law and fact), da poništi ili revidira tačke presude od druge do 11. i da ga oslobodi po svim tačkama.

foto: EPA

Kao alternativu, odbrana predlaže novo suđenje, kao i umanjenje ranije izrečene kazne, prenosi RTRS.

U podnesku se podseća da je Mladić oglašen krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osuđen na doživotnu robiju.

Odbrana traži i dodatno vreme za analizu presude i neophodna istraživanja.

U podnesku se podseća da je neurolog zaključio da je mentalno zdravlje Mladića tokom suđenja i pre izricanja presude bilo loše zbog čega on nije bio mentalno sposoban da učestvuje u sudskom postupku.

Advokati naglašavaju da se svi navodi presude mogu osporavati ili preispitati.

"Zbog nekorketnog načina na kojima Sudsko veće vodilo postupak i kršilo proceduru odbrana želi da ospori svaki zahtev Tužilašptva koji je odobren i pored njihovog protivljenja i svaki zahtev odbrane koji je odbačen", navodi se u podnesku.

foto: Fonet

U podnesku, koji su potpisali advokati Branko Lukić i Dragan Ivetić, navodi se da se žalba zasniva na više pitanja uključujući greške Sudskog veća, koje se odnose na proceduru i na tumačenje optužnice.

Odbrana, između ostalog, osporava tvrdnje Sudskog veća da je postojao udruženi zločinački poduhvat i da je u njemu učestvovao Mladić. Takođe, odbrana osporava da je udruženi zločinački poduhvat postojao u Sarajevu i u Srebrenici i da je u njemu Mladić učestvovao.

Takođe, odbrana smatra da su tokom postupka Mladiću grubo prekršena prava na fer suđenje.

"Obim i veličina grešaka u presudi su bez presedana", navodi se u žalbi.

(Kurir.rs/FoNet)

Kurir

Autor: Kurir