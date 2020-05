MARTINOVIĆ I BOŽIĆ DOSLEDNI: Nećemo odustati od zahteva, Obradović dokazao koliki je licemer!

Poslanici SNS Aleksandar Martinović i Sandra Božić, koji su cele noći bili na stepenicama parlamenta gde od juče štrajkuju glađu, kažu da neće odustati od svojih zahteva i ocenjuju da je licemerno to što je Boško Obradović, koji takođe štrajkuje, noć proveo u zgradi Skupštine Srbije.

Šef poslaničke grupe naprednjaka Aleksandar Martinović rekao je da neće odustati od zahteva da tužilaštvo reaguje i preduzme zakonski propisane mere protiv Boška Obradovića koji je u petak, kako kaže Martinović, brutalno napao poslanika Marjana Rističevića.

On je rekao da se do sada niko iz tužilaštva nije oglasio i dodao da se nada će ljudi koji rukovode tom institucijom imati snage da "počnu da rade svoj posao". Martinović je rekao i da Obradović nije proveo noć ispred parlamenta, već je, čim su otišli novinari, ušao u svoje prostorije u parlamentu da "večera i spava" čime je "pokazao koliko mu je stalo do sopstvenih ideja i Srba na KiM".

foto: Tanjug Printscreen

Martinović i Božić su rekli da se osećaju dobro i da su istrajni u borbi za zajednički cilj, u interesu svih građana Srbije.

"Ovo nije pritisak na institucije, već skretanje pažnje jer je ono što se desilo poslaniku Marjanu Rističeviću fašizam i nasilje koje ne sme biti dozvoljeno u Srbiji nikada", rekla je Božić i dodala da je vrlo licemerno to što je Obradović proveo noć u Skupštini Srbije.

foto: Tanjug Printscreen

Obradović je oko 20 do 7 jutros izašao ispred zgrade parlamenta. On je sinoć nešto posle ponoći ušao u zgradu Narodne skupštine, a pre toga potpredsednica Dveri Marija Janjušević donela je Obradoviću jastuk i ćebe, koje je unela u skupštinu, a potom i vreću za spavanje.

foto: Printscreen

Martinović i Božić su sve vreme bili na stepeništu, a veći deo noći ispred je bio i samostalni poslanik Miladin Ssevarlić, koji je povremeno, na neko vreme ulazio u zgradu, ali se vraćao na stepenište. Sa Martinovićem i Božić su noć napolju proveli i neki poslanici SNS.

