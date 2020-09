PETAR PETKOVIĆ: Susret Vučića s Trampom velika i značajna vest

BEOGRAD - Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da ukoliko dođe do potpisivanja ekonomskog sporazuma, uz posredovanje SAD i uz garancije ameriškog predsednika, onda to znači da će ga Priština poštovati.

On je za TV Pink naglasio da je najavljeni susret predsrednika Aleksandra Vučića sa američkim predsednikom Donaldom Trampom velika i značajna vest.

"Ovo će biti po prvi put da se jedan predsednik Srbije susretne sa predsednikom SAD. To je velika i značajna vest. Ako dođe do potpisivanja ekonomskog sporazuma onda smo sigurni da sve što se potpiše u prisustvu SAD, što je uz garancije ameriškog predsednika, biće poštovano od strane Prištine", naveo je on.

Petković je preneo poruku Srba sa KiM da su uz predsednika Vučića i našu delegaciju koja se u Vašingtonu, kako kaže, lavovski bori za vitalne srpske interese.

On je podsetio da je do sada bilo mnogo dogovora i sporazuma koji su potpisani sa Prištinom uz posredovanje EU, ali da oni nisu ispunjeni.

"Ovo je veliki i značajan dan. Ukoliko dođe do sastanka sa američkim predsednikom to će onda značiti da sporazum koji bude potpisan označava novu privrednu aktivnost", naglasio je on.

Podseća da je pitanje KiM za Vašington i Belu kuću bilo rešeno, a da je predsednik Vučić uspeo da to pitanje ponovo vrati na sto.

Veruje da je početni papir koji je ponuđen delegaciji iz Beograda u Vašingtonu bio početni, da su želeli da vide kako će reagovati delegacija iz Beograda.

Najvažnije je, kako kaže, da deseta tačka više ne postoji.

