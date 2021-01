DIJANA TRAŽILA DA PRISLUŠKUJU VUČIĆA, ŠTITILA MAFIJAŠE: Saslušano 50 policajaca, od Hrkalovićke dobijali naređenja za slušanje!

Dijana Hrkalović koja je godinama radila u MUP Srbije kao državni sekretar, naredila je prisluškivanje predsedika Srbije Aleksandra Vučića, potvrdilo je svojim iskazom oko 50 pripadnika MUP-a koji su saslušani u okviru istrage o prisluškivanju predsednika Srbije, članova njegove porodice i najbližih saradnika. Zbog sumnje da je pored toga odavala i policijske i ostale informacije mafijašima, preciznije kavačkom klanu, Hrkalovićevoj je policija postavljala pitanja nekoliko sati.

"Njeni odgovori bil su uglavnom da se ne seća, da ne pamti, da nije upućena. Promena u stavu i ponašanju videla se kada joj je postavljeno pitanje o nalogodavcu, da li je i ko stoji iza zahteva da se tajno i neovlašćeno snimaju razgovori šefa državenaveli su izvori iz istrage, a prenosi Srpski telegraf. Hrkalovićeva je danas odbila da na ista pitanja odgovara na poligrafu.

foto: Tanjug Printscreen

Tokom jučerašnjeg ispitivanja Hrkalovićeva je pristala da na 20 pitanja odgovori i na poligrafu. Međutim, danas je javila a po savetu advokata to odbija.

Izvor iz istrage dodaje i da se iskazi saslušanih policajaca poklapaju, te da se vezano za prisluškivanje Vučića pominju ista imena.

"Naloge za slušanje Vučićevih razgovora stizali su od Hrkalovićevem, kao i od njenog nekadašnjeg bliskog saradnika Dejana Milenkovića Bagzija, koji je bio načelnik Službe za specijalne istražne radnje Uprave kriminalističke policije. Milenković je na saslušanjju rekao da je naloge dobijao od Hrkalovićeve . Transkripti Vučićevih razgovora prema tvrdnjama saslušanih, prosleđivani su Hraklovićevoj.

S druge strane Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je danas predistražni postupak . Još 15. decembra prošle godine naložili su Ministarstvu unutrašnjih poslova da prikupi potrebna obaveštenja . Kako se navodi u saopštenju tužlaštva, ovaj zahtev dopunjen je u januaru ove godine i cilj je bio da se predistražnim postupakomprovere sve informacije i obaveštenja koja su neophodna za rasvetljavanje činjenica i okolnosti.

Predistražni postupak već je u toku i u interesu njegovog nesmetanog vođenja Tužilaštvo za organizovani kriminal detalje ovog postupka neće iznositi u javnost. O rezultatima predistražnog postupka, a po njegovom okončanju, Tužilaštvo za organizovani kriminal će obavestiti javnost, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije, objašnjava da je formiranpredmet u tužilaštvu, te da predistražna faza znači da se kada proveravaju svi navodi u vezi sa konkretnim činjenicama, prikupljaju materijalne dokaze da bi se identifikovali učesnici i organizatori.

foto: MUP Srbije

"Sama činjenica da je predsednik Republike Srbije prisluškivan, odnosno da je bio pod nekom vrstom neovlašćenog nadzora, snimanja ili praćenje svih državnih organa u cilju zaštite ustavnog poretka, države i građana", poručuje Stefanović.

Gde su dokumenta sa prikupljenim transkriptima, koje su, prema tvrdnjama saslušanih policajca predavani direktno Hrkalovićevoj, ,pita se i poslanik i član predsedništva SNS Vladimir Đukanović i iznosi svoje viđenje razloga prisluškivanja.

"Isključujem mogućnost da sam vrh MUP-a to nije znao. To je To je nenormalno i van svake pameti, čak mislim i da je po njihovom nalogu to rađeno. Postavlja se pitanje zašto i zbog čega, šta se radilo sa tim informacijamasa kim su trgovali , Očigledno je i neka mafija dobijala te informacije", zaključuje Đukanović.

(Kurir.rs / Srpski telegraf)

Kurir