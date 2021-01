NIJE SMELO DA SE DOZVOLI DA VUČIĆ BUDE PRISLUŠKIVAN, ČANAK OTKRIVA: Đinđić rekao ma ajde Duško preteruješ! NIJE VEROVAO I UBIŠE GA

BEOGRAD - Lider LSV Nenad Čanak gostovao je jutros u jutarnjem programu Hepi televizije, u kom je između ostalog govorio o priskuškivanju pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, svom, ali i prisluškivanju predsednika Aleksandra Vučića.

- Ja sam tada živeo sam! Zašto su me prisluškivali? Za svaki slučaj. Živeo sam sam devedesetih, dođem iz prodavnice sa bakalukom, uđem u kuhinju i vidim sve četiri ringle usijane, ali isključene... Pa dođem kući a zavese sve pomerene u stranu da se vidi kroz prozor pa se misliš jel to zbog snajperiste... Pa kad sam dobio sina dođem sa njegovom majkom iz šetnje i ona da nahrani dete i otvori ormarić a u njemu ničega i ona doživi nervni slom... Ja je odvedem kod majke i vratim se, otvorim ormarić i on pun... Ideja je bila da vam se uđe u glavu, da se stvori paranoja, uznemiravanje telefonom, pretnje, fizički napad na ulici... - pričao je Čanak.

Nakon toga, na pitanje voditeljke da li mu je Đinđić nekada pričao da su i njega pratili i prisluškivali ga, Čanak je rekao da nije, ali...

- Nikada nismo o tome razgovarali, zašto što se to podrazumevalo. Naravno da su nas pratili. Pa mislim kakav si ti to opozicionar ako te ne prate. Zorana su naravno pratili i prisluškivali. Ima jedna stara dobra izreka: Loša policija prati opoziciju, dobra policija pravi opoziciju" - rekao je Čanak.

Iako predsednik LSV nije imenovao nikoga ko bi mogao da bude odgovoran za prisluškivanje ubijenog premijera Srbije, otkrio je detalje o tome šta mu je tadašnji ministar policije rekao.

- Duško Mihajlović, tadašnji ministar unutrašnjih poslova, na sastanku DOS rekao je Đinđiću: "Zorane postoji plan da se ubije neko iz Vlade i da se onda ubijaju po dva člana DOS dnevno, da se zemlja uvuče u haos i da se napravi državni udar". Onda je Đinđić rekao: "Ma ’ajde Duško opet preteruješ". Nije verovao i za nekoliko nedelja su ga ubili - ispričao je Čanak.

Šta misli o tome što je aktuelni predsednik države Aleksandar Vučić prisluškivan, Čanak je naveo da uprkos tome što ne zna dovoljno o samom slučaju, to nikako nije smelo da se dogodi.

- Ja o tome ne znam dovoljno. Uopšte ne sumnjam, ja sam siguran apsolutno, imam dokaze, da se i moji razgovori telefonom prisluškuju. Ali prisluškivati predsednika države i to da radi služba koja je zadužena njega da štiti... E to onda počinje da biva problem. Iz jednostavnog razloga, ne govorim konkretno sada o Vučiću, ali mi dolazimo u poziciji kada neko krene da prati te ljudi (predsednike ili premijere u državi), da ih prisluškujete... Pa Zoran Đinđić je i ubijen tako što je čovek koji je bio zadužen za njegovo šire obezbezbeđenje javio da je krenuo od kuće. U tom trenutku su se i postavljale okolnosti kako on može biti ubijen, kao što je i ubijen. Tako da sa tim stvarima nema šale. Mene interesuje zašto je zakazala kontraobaveštajna služba koja mora da štiti predsednika od takvih stvari - upitao je Čanak i zaključio:

- Šta god ja mislio o njemu on je legitimno izabran predsednik Srbije i u tom smislu ako se prema funkciji predsednika Srbije ne odnosi sa dovoljno pažnje i brige doći će se u situacija da se predsednik bira na ulici, a smenjuje snajperom. E to onda vodi u haos kakav jedna civilizoivana zemlja ne može i ne sme da dozvoli - zaključio je Čanak.

