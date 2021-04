NE TREBA NAM NON PAJPER DA SHVATIMO ŠTA ŽELE: Vukoičić otkrila šta se krije iza novog dokumenta za KiM

Politikolog Jelena Vukoičić smatra da je non-pejper o konačnom dogovoru Beograda i Prištine zapravo "probni balon" iza koga stoji EU.

- Pojavio se još jedan "nepostojeći dokument" iza koga opet ne stoji nijedna evropska država, ali čini mi se da nije baš tako i da su ovo sve neki probni baloni. Holandska političarka sigurno nije neko ko stoji iza ovog dokumenta za KiM. Iza dokumenta stoje Brisel i Berlin, naravno tu su i SAD, a nama ne treba nepostojeći dokument da nam kaže da im se žuri i da bi da hteli da problem KiM stave ad akta - smatra Vukoičić.

Prištinski list Koha ditore, podsetimo, nedavno je objavio sadržaj navodnog non-pejpera u kom je navedeno da će Beograd i Priština međusobno poštovati suverenitet i teritorijalni integritet, a postojaće i autonomna oblast Sever Kosova.

Navodno će SPC imati poseban status dok će Mitrovica biti zajednička ekonomska zona.

Prema non pejperu je predviđeno i da budu primenjeni svi do sada postignuti sporazumi, a da konačni dogovor bude postignut do februara 2022. godine.

