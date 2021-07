NAPAD NA VUČIĆA U POTOČARIMA BIO JE POKUŠAJ UBISTVA Ministar unutrašnjih poslova RS: Snimci svedoče o organizovanom linču!

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas u Zalazju kod Srebrenice da je MUP Republie Srpske prikupio brojne dokaze, fotografije, imena i saznanja o organizatorima napada na Aleksandra Vučića u Srebrenici 2015.

"I kada se vide snimci koji pokazuju kako su ga okruživali jasno je da to nije bilo spontano i da se radilo o organizovanom pokušaju linča", rekao je Lukač u ogovoru na pitanje o nekim tvrdnjama iz Organizacionog odbora za obeležavanje stradanja srebreničkih Bošnjaka da je Vučić, tada premijer Srbije, inscenirao atentant na sebe prilikom posete Potočarima.

Ocenjujuci da je to glupost, Lukač je rekao da pokušaj okrivljivanja čoveka koji je mogao da bude žrtva i koga su hteli da ubiju, apsurd koji nema veze sa istinom.

On je izrazio uverenje da će prikupljeni dokazi ugledati svetlost dana i biti korišćeni za procesuiranje, jer Srbija ima dovoljno snage da to može sama da uradi.

"Dali su dovoljno vremena institucijama BiH da to urade, ali to je sve zaustavljeno, iako smo im mi dali brojne dokaze da taj slučaj dovedu do kraja, ali oni to ne žele", rekao je Lukač, precizirajući da je to bio pokušaj ubistva Vučića, prenela je RTRS.

Lukač je to rekao novinarima nakon obeležavanja 29. godina od stradanja srpskih civila i vojnika u srebreničkim i bratunačkim selama tokom proteklog rata.

Obeleževanju je prisustvo i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

