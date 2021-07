TRAMPOV SAVETNIK OTKRIO DETALJE: Razmatrali smo podelu KiM, Priština ima pravo da odbije, ali onda nema napretka u pregovorima

Savetnik prethodnog američkog predsednika Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost Džon Bolton navodi da još nije poznato kakav odnos administracija aktuelnog lidera SAD Džoefa Bajdena ima prema Balkanu i dodaje da je Vašingtonski sporazum mrtav ako premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti nije zainteresovan za taj sporazum.

Bolton ističe da je važno pitanje kakav će stav zauzeti Bajdenova administracija prema Balkanu u odnosu na Trampovu, ali ocenjuje da se Vašington u ovom trenutku više bavi domaćim pitanjima nego stranom politikom.

Koliko je Balkan u fokusu aktuelne američke administracije?

- Pa, očigledno je važno pitanje, ali mislim da u ovom trenutku zaista ne znamo odgovor. Bajdenova kampanja je izbegla odgovore na mnoga pitanja strana i domaća i mislim da se u ovom trenutku administracija fokusira na domaća pitanja, a ne stranu politiku, tako da ne znam kada ćemo dobiti odgovor na to pitanje.

Mogu li Beograd i Priština da postignu sporazum s obzirom na to da pregovori pod pokroviteljstvom EU traju od 2011. godine i treba li SAD više da se umešaju?

- Kad sam pokušao da se umešam, na predlog bivšeg britanskog premijera Tonija Blera između ostalih, dok sam bio savetnik za nacionalnu bezbednost SAD, Evropljani su bili veoma nesretni kad su čuli za moju zainteresovanost. EU vodi pregovore duže od decenije bez nekog značajnog progresa i SAD bi doprinele novoj perspektivi. Verujem da bi za sve postizanje dogovora trebalo da bude prioritet čak i ako je potrebno napraviti kompromise koji izgledaju bolni, jer onda možete da idete napred u svakom pogledu, i političkom i ekonomskom. Na primer, po pitanju imena Makedonije i promene u Severnu Makedoniju, to je i dalje ista zemlja, sa istim ljudima, pitanje sa Grčkom je rešeno i nadamo se da svi mogu da krenu napred zajedno.

Da li je Vašingtonski sporazum mrtav nakon svih izjava premijera Kurtija da nije dobar za KiM?

- Pa, ako nije zainteresovan za njega, onda je mrtav. Ovo je osnovno pravilo pregovaranja, morate da imate dve strane koje žele da se dogovore oko nečega. Osnovna stvar jeste uloga SAD u konfliktu Kosovo-Srbija ili bilo kojem drugom.

Nekadašnji državni sekretar Džim Bejker koji je svedočio pred Kongresom o arapsko-izraelskom pitanju rekao je da "SAD ne mogu da žele mir više od strana u sukobu" tako da kad dve strane koje su u sukobu žele da postignu mir učiniće to zbog sebe, a ne zbog mirovnih pregovarača sa strane.

Da li je ideja razmene teritorije između Beograda i Prištine definitivno odbačena? Videli smo dosta non-pejper dokumenata koji su se pojavili u prethodnom periodu, a ranije ste spomenuli da se razmišljalo u pravcu teritorijalne korekcije?

- Mogu da vam kažem da sam kao nacionalni savetnik za bezbednost pričao sa (Hašimom) Tačijem i predsednikom (Aleksandrom) Vučićem i da je ta mogućnost manje teritorijalne korekcije bila razmatrana i o njoj se diskutovalo. Ako smo mogli da prevaziđemo raspad Jugoslavije 1991, a znam da istorija seže mnogo duže od 30 godina unazad, onda je to moglo da bude deo većeg paketa koji bi nas doveo do rešenja.

Ako ljudi ne žele da razgovaraju o teritorijalnoj korekciji, prema definiciji sklanjate jednu moguću komponentnu rešenja i sužavate opcije za rešenje i po definiciji pravite situaciju u kojoj se teže dolazi do rešenja. Kosovska vlada ima puno pravo da kaže da ne želi da razgovara o teritorijalnoj korekciji, ali mislim da to onda praktično znači da neće biti napretka u pregovorima.

Da li su Rusija i Kina i dalje najveći "protivnici“ američkih interesa na Balkanu?

- Mislim da je veći problem sa SAD što više ljudi ovde ne obraća pažnju na Balkan. Rusi obraćaju pažnju na Balkan iz praktičnih geografskih razloga, Kinezi jer pokušavaju da kupe ostatak sveta putem inicijative "Pojas svile" i SAD su preokupirane sa mnogim drugim stvarima. Lično mislim da bi Balkan trebalo da predstavlja visoki prioritet za SAD.

Da li će se Tramp kandidovati za predsednika 2024. godine?­

- Na osnovu mog iskustva sa njim ne verujem da će se Tramp kandidovati 2024. Mislim da zna da je izgubio 2020. Ne želi da prizna, ali negde duboko unutar sebe zna da je izgubio, ali mrzi da bude gubitnik. Zato gura scenario da su izbori pokradeni i to je pogrešno jer previše ljudi u Americi veruje u to. On zna da ne može da uradi istu stvar ponovo 2024. godine.

Kakav je uticaj na Balkan imao njegov specijalni predstavnik Ričard Grenel?

- Nisam video neki njegov uticaj na Balkanu ili posledice njegovog uticaja.

Kako gledate na rad Specijalnog suda u Hagu gde se trenutno sudi bivšim komandantima OVK - uključujući i Tačija?

- Internacionalni tribunali prema mom mišljenju često doprinose više budućim problemima nego što rešavaju probleme iz prošlosti. Ne znam kako će biti ishod suđenja i nisam siguran da li će doprineti miru i stabilnosti na Balkanu.

Dragica Gašić je prva Srpkinja koja se vratila u grad Đakovica na Kosovu posle 22 godine, ali su nevladine organizacije protiv nje organizovale peticije i zatražile su njeno proterivanje iz grada. Kako gledate na to?

- Veoma nesretno. Balkan kao druga mesta, kao uostalom i SAD, ima ljude drugačijeg porekla, religije i etničkih grupa. Niko nije savršen, ali odgovor je "živi i pusti druge da žive". Najbolje za sve da se fokusiraju na sebe i da se prema drugima ophode na pristojan način kako bi želeli da se drugi ophode prema njima.

