DARKO GLIŠIĆ: Otuđeni centar moći u MUP hteo fizički da ukloni Vučića!

Šef Izvršnog odbora SNS Darko Glišić, govoreći o prisluškivanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je da je reč o zaveri kojoj je bio cilj i fizička likvidacija predsednika ili nekog od članova njegove porodice!

- Već je dovoljno toga tokom same istrage rečeno, sve ide u smeru da se u potpunosti otkrije nešto što jeste jedna vrsta zavere protiv predsednika, kojoj je cilj bio njegovo svrgavanje sa vlasti, a po mom dubokom uverenju, čak i njegova fizička likvidacija ili možda čak nekog od članova njegove porodice. Ja u to nemam dilemu, imajući u vidu sve što je izašlo u javnost, jasno se vidi da je ta grupa, taj otuđeni centar moći bio spreman da ide do kraja i da ide na njegovu fizičku eliminaciju - rekao je Glišić na TV Pink i nastavio:

Klupko se odmotava

- Ako pitate šta su razlozi, moramo da se vratimo nekoliko godina unazad i da vidimo odakle je krenulo. Očigledno da je smetalo ljudima spolja da Srbija bude isuviše samostalna, da na svaki način Srbija raste i da Vučić bude politička figura u koju će gledati čitav region i svet.

Na pitanje voditeljke kako se ministar Nebojša Stefanović „oteo kontroli“, Glišić je rekao:

- Videli ste izjavu Saše Jankovića, koji je bio iskren i olakšao je dušu, doživeo je vrstu pritiska da se približi predsedniku i pogorša zdravstveno stanje kroz ponašanje koje oni instruišu. Kada su videli da to ne ide, krenuli su s formiranjem otuđenog centra moći koji se pokazao najopasnijim, koji je formirao centar za prisluškivanje i još dva krila preko kojih je krenuo s pritiscima na predsednika. Apelujem da istraga što pre dođe do kraja. Kad se oko nekog obmota klupko misterije, ono mora da se odmota, nadležni državni organi ga odmotavaju. Ono poslednje parče tog kanapa jeste parče oko koga se sve obmotalo, mi čekamo da vidimo ko je taj koji je okupio sve te ljude i organizovao jednu ozbiljnu organizaciju kojoj je bio cilj da sprovede jednu vrstu državnog udara u Srbiji i da fizički eliminiše čoveka koji se nalazi na mestu predsednika Republike.

Fotke za ministra

Govoreći o bivšoj državnoj sekretarki MUP Dijani Hrkalović, Glišić je naveo da je eksplicitne fotografije slala svom omiljenom ministru.

- Saznaćemo ubrzo ko je bio taj. Ne plašim se toga šta će reći iz zatvora, tri godine je nisam ni video, ni čuo. Za ono kako je zloupotrebljavala svoj položaj mora da odgovara, to će dobiti svoj sudski epilog.

E. K.