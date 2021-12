OTVORENI BALKAN U TIRANI I POLICIJSKE AKCIJE U PRIŠTINI I ŠTRPCU: Šta je postignuto potpisivanjem sporazuma u Tirani?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Zoranom Zaevom i Edijem Ramom, potpisao u Tirani Sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada na Zapadnom Balkanu. U okviru regionalne inicijative za saradnju "Otvoreni Balkan" potpisano još pet sporazuma.

Sa druge strane albanska opozicija koju predvodi nekadašnji presednik i premijer Sali Beriša, organizovala je proteste protiv inicijative Zapadni Balkan i dolaska predsednika Vučića u Tiranu.

Tokom trajanja samita na područiju Prištine i Štrpca u južnoj srpskoj pokrajini kosovska policija uhapsila je desert Srba.

Šta je postignuto potpisivanjem sporazuma u Tirani i ko stoji iza hapšenja Srba na Kosovu?

Na ovo pitanje odgovor su nam dali profesor Ekonomskog fakulteta dr Ljubodrag Savić i stručnjak za bezbednost Ratomir Antonović.

*Zbog čega jedan dobar projekat koji bi trebao da donese olakšice za 12 miliona ljudi u 3 različite države je uslovno ne prihvaćen, ne samo u Albaniji nego i u Beogradu?

- Svako ima svoje razloge, ovo je predizborna godina, za nekoliko dana će biti izborna godina i potpuno je jasno da opzicija za sve što uradi vlast oni nađu neku manu u svemu tome. Ista je situacija i sa ljudima sa Kosova i Albancima. Mene više brine ove dve ostale zemlje Crna gora i BIH, zašto nisu došli na razgovor i zašto oni ne bi ušli na jedno veliko tržište. Pruža im se prilika da funkcionišu veoma dobro. U našoj istoriji 300-400 godina mnogo se više razgovaralo oružijem nego ljudi za stolom, sporazum je neko civilizaijsko dostignuće. Daleke 1957. godine seli su nemački i francuski i dogovorili ono što je danas EU. Malo ima zemalja ima koji su se okupili u tolikom broju i funkcionišu na neki zadovoljavajući način. Od 70. godina 19. veka do 45. godine 20. veka Nemci i Francuzi su vodili 3 puta rat i to ne kakav rat nego 2 svetska rata. I ipak su smeli snage i napravili organizaciju koja radi veoma dobro. Zato je meni čudno kada neki ljudi ili institucije vide nešto što je stvaranje velike Srbije ili velike Albanije. Ja bi rekao da je to stvaranje jednog velikog tržišta gde svi pomalo gube, ali su dobici značajno veći - ističe profesor Savić.

foto: kurir televizija

Juče u albanskoj prestonici 2000 policajaca obezbeđivalo je sve učesnike samita preko 1000 ljudi okupilo se na trgu da prvenstveno protestvuje protiv predsednika Vučića, videli smo i paljenje srpske zastave. Takođe 12 sati kasnije počela je akcija takozvane kosovske policije u 6 sati ujutru na području opštine Štrbce i na području Prištine uhapšeno je 10 srba.

* Zašto se ovakva akcija izvodi baš u ovom trenutku?

- To je aktivnost koja je direktno usmerena protiv Srbije i našeg predsednika i to ne treba da nas uopšte iznenađuje. To je u duhu jedne antisrpske kampanje. Ono što mene brine kako će funkcionisati celokupan projekat "otvorenog Balkana" ako postoji toliko izražen animozitet albanske strane prema Srbiji, kako će se prihvatati srpska roba i srpski radnici. I još jedno bitno pitanje da li jeto animozitet prema predsedniku ili prema zemlji i prema narodu - govori Antonović.

foto: Kurir Televizija

Profesor Savić naglašava da CEFTA više nije kao nekad postala je sterilna, ne funkcioniše i ne može da reši nijedan problem.

foto: Kurir Televizija

Antonović ističe da ga brine preterana liberizacija graničnih prelaza zbog trgovina narkoticima kroz Albaniju i KIM. Morale bi da se uvedu kontrole koje bi podrazumevale aktivnost saobraćajne policije koje bi u nekom trenutku presretale i kontrolisale te kontigente narkotika i nažalost ljudskih organa da bi postojao sporazum o jedinstvenoj carini.

Kurir.rs

