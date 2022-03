SRBIJA MOŽE DA ODOLI UCENAMA SAMO UZ JAKOG LIDERA Đukanović: Ukrajina dovela lakrdijaša za predsednika i vidite šta ih je snašlo

Đukanović je pojasnio u čemu se ogleda odgovornost Aleksandra Vučića kao pravog lidera naše zemlje.

- Ulaže se u infrastrukturu, konsolidovali ste javni dug i smanjili ga značajno, iako imamo problem sada sa ovom uvezenom inflacijom zbog rata u Ukrajini. Ja ću vam sad dati jedan primer koliko morate biti odgovorni. Sada u Evropi imate situaciju da je nestašica svega. U Srbiji nemate te nestašice, jer je neko bio odgovoran prema svojoj zemlji. Procenjivao je situaciju šta može da se dogodi i nabavio šta je sve potrebno našim građanima. Podsetiću vas da dok je ova ekipa bila na vlasti, govorim o (Borisu) Tadiću, (Draganu) Đilasu i (Vuku) Jeremiću, mi nismo uopšte imali rezerve. Da su sada na vlasti, mi ne bismo imali hleb u prodavnici. U tome se ogleda odgovornost Aleksandra Vučića kao pravog lidera - rekao je Đukanović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Istakao je da će Srbija u narednom periodu dobijati ucene i da ucenama može da se odoli samo uz jakog lidera.

- Ratna je situacija u čitavoj Evropi. Potreban je jak lider i jaka vlada. Sve ostalo je egzibicionizam čist i dovođenje zemlje do nekakve destabilizacije. Tako da apelujem na građane da se ne igraju sa zemljom i da odgovorno glasaju u nedelju. Mi u narednom periodu nećemo dobijati zahteve, dobijaćemo ucene. Vi ucenama možete da odolite jedino ako imate jakog predsednika i jaku vladu - rekao je Đukanović.

Đukanović se dotakao i Belog Preletačevića kog je uporedio sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i naglasio da bi građani Srbije trebalo pažljivo da biraju.

- Građani su 2017. godine čak 10 odsto glasova dali Belom Preletačeviću, nemam ništa protiv toga, to je bio jedan zanimljiv projekat, onako malo šaljiv. Razumem i protestne glasove, ali nemojmo da se igramo sa državom. Ukrajina se evo igrala i stavila komičara i lakrdijaša na mesto predsednika. Evo pogledajte gde ih je to dovelo. Dovelo je do toga da je zemlja uništena. Neko te je navukao da se tučeš sa jačim komšijom i uvukao te u jači sukob i sada ti preti da ti nestane zemlja - rekao je Đukanović.

- Da li očekujete da će Beograd biti mesto za pregovore Putina i Zelenskog, koji bi mogli biti istorijski - upitala je voditeljka Olja Lazarević.

Đukanović se istakao da EU ima krizu liderstva i istakao da se traže neutralne zemlje kao što je Srbija za mesto pregovora, pa tako ta mogućnost nije isključena.

- Traže se zemlje koje su stabilne i koje drže neutralnost, a mogu da je očuvaju. EU danas ima veliku krizu liderstva i (Vladimir) Putin je to prepoznao. Sem (Emanuela) Makrona i (Viktora) Orbana, teško da možete da kažete da imate nekog ozbiljnijeg lidera. Uz svo poštovanje ovih što su došli na vlast u Nemačkoj, u odnosu na Angelu Merkel su druga liga - rekao je Đukanović.

Dotakao se i odluke predsednika Aleksandra Vučića da Srbija bude neutralna po pitanju rata u Ukrajini i istakao da je to bila najbolja moguća odluka.

- Ako neko ima bolje rešenje po pitanju naše odluke o neutralnosti, evo nek sutra vodi državu. Ako hoćete da idete u NATO, mi i kada bismo hteli ne možemo, jer ne primaju države koje imaju nerešen teritorijalni status. Mada čak i kad bismo hteli, da li ste svesni šta to znači? Kompletno bi se menjalo vaše naoružanje. Sve ovo što ste kupili do sada morali bi da menjate za novo i da pored toga izdvajate dva odsto iz budžeta na vojsku. Ako dođe do velikog sukoba NATO i Rusije, vi ste dužni da mobilišete vojsku da pucaju na ruske vojnike i postajete meta Ruske Federacije. Zašto bismo mi to radili? Da idete u avanturu i ulazite u ODKB je nerealno jer smo okruženi NATO paktom. Morate da budete realni u politici i da znate gde se nalazite. Mi čuvamo vojnu neutralnost i ne postoji bolja solucija - rekao je Đukanović.

