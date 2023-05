"STIŽE LIFT, MIRA MARKOVIĆ IDE PRAVO KA MENI..." Skočila za vrat meni i Karleuši, on je rekao: Idemo, jel vidiš DA NIJE NORMALNA!

Časlav Ristić, jedan od naših najpoznatijih forenzičara otkrio je u nedavnom intervjuu zbog čega je Mira Marković skočila na njega, kako je sarađivao sa inspektorom Draganom Karleušom i kako je izgledao uviđaj u vili Mir.

"Kada smo stigli u Užičku u vilu posle onog hapšenja i pucnjave - bila je gomila tragova, gomila projektila, zolja. Ma svega i svačega. Taj uviđaj smo uradili kako se radi. Ali sledećeg dana mene zovu iz MUP-a i kažu da idem ponovo tamo kao dopuna uviđaja sa gospdinom Karleušom. On je u to vreme bio jedan od jačih inspektora za umetnička dela. Do tada ga nisam znao. Dolazi on, upoznajemo se, i on mi kaže da idemo na Dedinje kako bi pronašli trag tamo gde je pucala Marija Milošević ispred vile na Čedu Jovanovića", priča Ristić.

foto: Marina Lopičić

Odlaze na lice mesta do vile Mir.

"Gledamo mi, svuda je granit. Dolazi inspektor Karleuša i onako mi autoritativno kaže - zahtevam od tebe da mi nađeš ovde tragove od projektila. Marija je tu pucala iz malokalibarskog pištolja ali pošto je granit dole, da je zoljom pucano ne bi ostali tragovi. Ja mu kažem da ću pokušati ali da ne verujem da ću uspeti. On mi reče kako će da ide da popiše vozila. Ja ulazim u vilu Mir na glavni ulaz na mesto gde je Milošević primao goste. Sednem na fotelju, kad vidim lift. U njemu Mira Marković i ide pravo ka meni", kaže Ristić u emisiji Goli život.

Ćaslav Ristić foto: Kurir tv

Mira Marković u prilazi i pita ga ko je i šta radi tu.

"Objasnim joj ko sam i šta mi je posao, da bi mi ona rekla kako sam ja izdao predsednika. Kažem joj kako nisam ja izdao predsednika Miloševića nego Senta i ovi drugi što su ga čuvali.

- A ko vam je onaj kosati što se muva oko automobila?, upitala me je Mira.

Rekao sam joj da je to isnpektor Karleuša koji je došao da popiše vozila i da vidi šta treba da se rashoduje, šta da se oduzme. I kaže ona meni mrtva ladna - hajde zovite mi tog Krmeljušu da ga ja ispitam. To mi je bilo mnogo smešno", prisetio se Ristić.

Posle su se obojica popeli na sprat.

"Onda mi je Karleuša rekao da iz parketa izvučem projktil. Ja uzo šrafciger, a parket lep, lakiran. Mira kad je videla skoči i reče mi da to ne smem da radim. Tražio sam od Karleuše da je obuzda ali je on odustao od tog projektila da ne bismo narušili parket", ispričao je Ristić.

- Pa jel ti čoveče vidiš da ova žena nije normalna - rekao je Karleuša kolegi posle čega su otišli.

(Kurir.rs, Mondo)