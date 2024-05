ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Razvoj Beograda više niko ne može da zaustavi! PREDSEDNIK VUČIĆ OTVORIO NOVU ERU U SVETSKIM ODNOSIMA

Veoma je važno da svi danas budemo zaista svesni situacije i pokušamo da održimo jedinstvo jer u ovoj situaciji će opstati samo narodi koji uspeju da se ujedine. Neće nas niko sačuvati ako ne sačuvamo sami sebe i zato verujem da će biti dovoljno pameti, zrelosti i mudrosti da se iz ove situacije izađe dostojanstveno, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostujući na TV Informer.

Komentarišući izglasavanje Rezolucije u Srebrenici Šapić je naglasio da se desio svetski presedan, jer su se takve rezolucije uvek donosile jednoglasno.

- Činjenično stanje je da su svi, čak i oni koji nam nisu naklonjeni, rekli da je ovo možda otvaranje Pandorine kutije i način na koji je doneta je možda početak promene geopolitike sveta. Rezolucija o Srebrenice i sve što se dešavalo oko nje je stavila u drugi plan lokalne izbore zato što je neumesno pa čak i nepristojno insistirati na nekim lokalnim temama kada živimo jedan istorijski momenat po pitanju svetske geopolitike. Nisam na tome insistirao iako bih sigurno na lokanim temama više profitirao jer imam mnogo više imiskustva i znanja i rezultata, od onih koji se nude da vode ovaj grad naglasio je Šapić.

foto: Beoinfo

Kako je rekao rezultat koji je naša delegacija na čelu sa predsednikom Vučićem postigla nije rezultat samo politike i lobiranja za poslednja dva meseca već mukortpnog rada poslednjih 12 godina.

- To što ova rezolucija nije izglasana jednoglasno, kao i sve pre nje, osporava njenu legitimnost. Predsednik Vučić je probio oklop, napravio prvu rupu u sistemu zapadnog hegemoinizma. On je bio u prilici da u poslednjih nekoliko meseci, koliko je trajala borba za glasove protiv rezolucije, jednostavno naplati i materijalizuje sav svoj rad poslednjih 12 godina. Ne bi on bio u prilici da ima tu vrstu kredibiliteta da nije gajio svih ovih godina odnose sa svima, broj njegovih poseta inostranstvu i dolazaka kod njega je višestruko veći nego svih drugih predsednika svih ovih godina. Imao je dovoljno hrabrosti da prihvati tu ulogu i činjenica je da ovim počinje neka nova era u svetskim odnosima i svet više nije isti kakav je bio pre toga - naglasio je Šapić.

On je rekao da se mnogo puta kao sportista ogrnuo srpskom zastavom i da je takav čin predsednika Vučića doživeo kao potrebu i emotivan momenat koji bi svakome u takvoj situaciji pomogao da se oseća snažnije i da zato ne može da razume kritike na to.

Komentarišući incident kada je u Bloku 62 nepoznata osoba rušila postavljenu tablu sa informacijama o izgradnji vrtića i ogradu oko budućeg gradilišta Šapić je ponovio svoj stav da svi da imaju svoje mišljenje i da ga nesmetano daju, ali postoji granica pre koje se ne može preći, a to je da se ne ugrožavaju drugi jer to prelazi u anarhiju pred kojom ne treba da se povlačimo.

- Moramo da učinimo sve da, bez obzira na naše različitosti, verske, nacionalne, političke, navijačke, bilo koje druge, da ovo zaustavimo jer ovo je uvod u daleko veće sukobe. I zato molim sve da budu tolerantni i razumni, ali mora da se povuče granica gde će da se poštuje zakon, gde se ovakve stvari neće dozvoljavati jer kada bude eskaliralo i desi se neko veće zlo, nećemo moći da ga zaustavimo. Ovo je jedno izuzetno opasno stanje koje se promoviše i na to javnost mora da reaguje - istakao je Šapić.

Demantovao je navode da je Grad u dugu i kako poslednjih 15 godina nije bio u deficitu već samo sada.

- Završni račun još nije usvojen, usvaja se u junu, a to će biti nakon izbora, što ne ide u prilog onima koji bi da kritikuju bez osnova, jer im je to kasno. Nemaju prava da kažu da Grad nikad nije bio u goroj fijanijskoj situaciji jer je to laž. Kod mene se zna šta se radi sa novcem kada neko preduzeće ima višak prihoda. Ta sredstva se ulažu u socijalne i druge mere i programe i na taj način se vraća Beograđanima kroz pružanje usluga - rekao je Šapić.

Naglasio je da razvoj Beograda niko ne može da zaustavi, samo je pitanje da li ćemo iskoristiti momenat da u naredne četiri godine napravimo od Beograda istočnoevropski Njujork, jedan moderan grad sa snažnom ekonomijom, koji će da bude ponos, ne samo Srbije, već i ovog dela Evrope.

- Ukoliko bih dobio priliku da vodim grad i ubrzam neke procese zbog svog, rada, mislim da bismo mogli najviše da uradimo. Zato ponavljam Beograd niko ne može da zaustavi, ali može da uspori njegov razvoj, ali na Beograđanima je da odluče - zaključio je Šapić.

