NEREŠENA UBISTVA KOJA SU POTRESLA SRBIJU! ZLOČINI BEZ KAZNE: Neki od najvećih KRVOLOKA nikada neće sesti na optuženičku klupu!

Iako istražitelji danonoćno rade na otkrivanju osoba koje su pre petnaestak dana usmrtile porodicu Đokić iz Aleksinca, postoji bojazan da će to zauvek ostati tajna, a javnost je, nažalost, svedočila mnogim egzekucijama koje su nerasvetljene.

Ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca - vlasnika menjačnice Gorana (57), njegove žene Gordane (56) i ćerke Lidije (25), koji su nestali u noći između 26. i 27. septembra, pa šest dana kasnije nađeni mrtvi i spaljeni u jami u njivama nadomak sela Moravac, i dalje je pod velom tajne, kao i motiv zbog kog su, još uvek, nepoznate ubice satrle čitavu porodicu. Istražitelji danonoćno rade na rasvetljavanju ovog svirepog zločina i pronalaženju ubica, i svi se nadaju da ovo neće biti jedan od onih misterioznih slučajeva koji su ranijih godina potresali Srbiju!

Dobro isplanirano

Iako je od ove trostruke likvidacije prošlo svega petnaestak dana, postoji bojazan da će ona ostati nerasvetljena s obzirom na to da su ubice, čini se, učinile gotovo sve da ne budu otkrivene.

- Nema sumnje da je zločin temeljno i dobro pripremljen i isplaniran. Đokići su ubijeni na nepristupačnom terenu, bez kamera, njihov automobil, kao i tela, spaljeni su do neprepoznatljivosti. Istražitelji veruju da je to urađeno kako bi se uništili DNK tragovi počinioca. To što je auto spaljen na jednom, a tela na drugom mestu, takođe ukazuje na to da su ubice htele da zavaraju trag. Oružje iz kog je pucano u oca, majku i ćerku još nije nađeno, a počinioci su imali dosta vremena da napuste zemlju i negde se pritaje - objašnjava naš izvor.

Nažalost, javnost u Srbiji je prethodnih godina svedočila mnogim brutalnim ubistvima, koja su i dan-danas nerasvetljena, a pitanje je da li će ožalošćene porodice ikada dočekati pravdu za smrt svojih najmilijih.

časlav ristić, forenzičar i radnik MUP u penziji foto: Privatna Arhiva

Časlav Ristić, forenzičar i radnik MUP u penziji, koji je skoro 20 godina rešavao najteža krivična dela, za Kurir objašnjava kako je moguće da neki zločini zauvek ostanu misterija.

- Savršen zločin ne postoji, postoji samo loše urađena istraga, zbog čega se neka zlodela nikada neće ni rešiti - kaže Ristić i nastavlja:

Savršen zločin

- Teorija o savršenom zločinu je zabluda, jer imamo, na primer, likvidacije koje su izvršene pre 15 godina, gde od tragova imamo samo zapaljen automobil i oružje, ali nemamo kamere, nemamo svedoka, kao ni neke biološke tragove ili otiske, pa taj zločin ostaje nerešen ne zbog savršeno isplaniranog ubistva nego zbog nedostatka dokaza. Naš sagovornik ističe i da je dobra stvar to što istražitelji formiraju bazu podataka, u kojoj se nalaze svi dokazi.

- Ako se neko krivično delo ne reši odmah, ne znači da neće u nekom narednom periodu, jer ako taj počinilac opet napravi krivično delo, njegovi podaci su već u bazi. Takođe, ukoliko neki biološki dokaz ostane na mestu zločina, u vidu dlake, sperme, traga krvi, urina, i takve stvari su nakon 15-20 godina isto upotrebljive i mogu da nam otkriju zločinca - priča forenzičar i naglašava da je danas znatno lakše prikupiti tragove na samom mestu zločina, uporediti ih međusobno, ali i sa drugim dokazima, a samim tim je znatno jednostavnije i uhvatiti počinioca.

- Postoji savremena tehnologija pomoću koje se skupljaju svi dokazi. Od velike koristi je i DNK analiza, koja je počela da se koristi 2000. godine - kaže Ristić i dodaje da je pre dve decenije bilo dosta teže rešavati krivična dela.

Rešili slučaj posle 25 godina

S druge strane, Ristić kaže da se dešava i da istražitelji sada reše zločin počinjen devedesetih godina.

- Nedavno je policija uhapsila čoveka i, kada su uporedili njegove otiske sa otiscima iz baze, došlo se do toga da je on ubio starca u stanu 1996. Tada je deda ugušen jastukom, a stan mu je opljačkan. Na mestu zločina nađeni su otisci prstiju počinioca i on je nedavno, posle 25 godina, otkriven - objašnjava Ristić.

Jun 2003. godine Učiteljica pretučena nasmrt ubijena učiteljica iz rume foto: Privatna Arhiva Učiteljica u penziji Irena Stanić (96) iz Rume brutalno je ubijena u svom stanu pre 18 godina, a njen ubica, ili više njih, ni dan-danas nisu nađeni. - Sećam se da se ubistvo dogodilo nekoliko sati posle ponoći. Zlotvor je upao u stan bake koja je živela sama, a u prizemnoj zgradi u trenutku ubistva živelo je još nekoliko porodica. Navodno, tada niko od njih ništa nije ni čuo ni video. Baka je ubijena nekim tupim predmetom u hodniku, a tek ujutru ćerka ju je zatekla u lokvi krvi. Irena je u trenutku ubistva u novčaniku imala osam novčanica od po pet evra, koje je čuvala za unučiće, a nepoznanica je i da li je motiv bio novac - ispričale su ranije komšije za Kurir.

Februar 2005. godine Pobijena šestočlana porodica pobijena cela porodica Salma foto: printscreen Ubica ili više njih u februaru 2005. pobili su šestočlanu porodicu Salma iz Horgoša, a motiv, kao ni izvršioci nikada nisu otkriveni. Jožef Salma i njegova supruga Jolanka preklani su u porodičnom domu nakon večere, a u susednoj kući u istom dvorištu, automatskim oružjem s prigušivačem ubijena je porodica njihovog sina Nandora. Presudili su i Nandorovoj ženi Neli i njihovoj maloletnoj deci, Davidu (13) i Betini (9). - Nandor je ubijen u trpezariji, Neli u sobici za odmor, dečak u kupatilu, a njihova ćerka u dečjoj sobi - podseća izvor: - Sumnja se da je bilo najmanje dvoje počinilaca. U kućama je izvršena premetačina.

Oktobar 2007. godine Masakr u Žarkovu foto: Privatna Arhiva Na Svetu Petku 2007, Maja Gostić (20) otišla je kod svog momka Željka Obradovića (22), jer je njegova porodica slavila useljenje u novi stan u Žarkovu u Beogradu. Sledećeg jutra porodični prijatelj našao je tela Maje i Željka, ali i Željkovih roditelja Zorana (48) i Dragice (43). Žrtve su ubijene iz dva oružja, a kako nije bilo tragova nasilnog ulaska u stan, sumnja se da su Obradovići bar jednog od ubica poznavali. Ubica je Maji pucao dva puta u glavu, dok su Obradovići izrešetani. Ubrzo se došlo do saznanja da su oni žrtve kriminalne grupe iz Žarkova koja je pokušala da reketira Zorana za 80.000 evra. Uprkos detaljnim proverama, nije se došlo do materijalnih dokaza da je ta grupa povezana sa četvorostrukim ubistvom.

Jul 2010. godine Majka dva puta osuđena, pa oslobođena đorđe andrejić i njegova majka marina foto: Nebojša Mandić, Privatna Arhiva Đorđe Andrejić (13) nestao je pre 11 godina u selu Majilovac kod Velikog Gradišta, a njegova sudbina nije poznata. Njegova majka Marina je za smrt sina osuđena u dva navrata, ali je Apelacioni sud te presude ukinuo usled nedostatka dokaza, te je ona pravosnažno oslobođena. - Kobnog dana Đorđe je krenuo s majkom u baštu, a onda se dva dana nisu pojavljivali. Kada se Marina vratila kući, bila je bez sina, a tvrdila je da su se na putu ka njivi izgubili, kao i da je motikom povredila nogu. Kako je tvrdila, Đorđa je poslala po pomoć i više ga nikada nije videla - podsetio je izvor. Tri meseca kasnije nađena je lobanja. Prvo veštačenje je potvrdilo da je reč o glavi dečaka, ali je druga grupa veštaka navela da je lobanja oprana u izbeljivaču, koji je uništio DNK.

Februar 2014. godine Ubijena doktorka i velika dobročiniteljka Doktorka Ljiljana Šulović Milojević (76), bivša predsednica humanitarne organizacije Kolo srpskih sestara, nađena je mrtva u svom stanu 3. februara 2014. u Beogradu, a njen ubica nije otkriven. Rođaci su tada tvrdili da je ona ubicu poznavala i otvorila mu vrata. - Telo je našla gerontološka sestra koja je nekoliko puta nedeljno obilazila Ljiljanu. Starica je bila u lokvi krvi, a krv je bila i po zidovima. Stvari su bile ispreturane, a pored tela bio je pas - kaže izvor. Obdukcija je pokazala da je žena izdahnula usred brojnih povreda po glavi, nanetih tupim predmetom. Tri meseca pre zločina, Ljiljana je bila opljačkana dok je ulazila u zgradu.

Novembar 2016. godine Fitnes instruktorka izrešetana u sačekuši teodora kaćenski izrešetano u ovom džipu foto: Slađana Stojanović I Printscreen FB Fitnes instruktorka Teodora Kaćanski (30) iz Novog Sada ubijena je u novembru 2016. kada je nepoznati napadač pucao u nju dok je sedela u kolima ispred zgrade u kojoj je živela s momkom Nenadom Stevićem, za koga se sumnja da je povezan s kriminalom. - Teodora se kobne večeri džipom "rendž rover" sa Stevićem dovezla do zgrade u kojoj su stanovali. On je istrčao iz kola, ušao u zgradu da nešto uzme, a tada je Teodora htela da preparkira kola - ispričao je ranije sagovornik: - Ubica, koji se krio na obližnjem gradilištu, prišao je vozilu i kroz staklo je pucao devojci u vrat, noge i grudi. Veruje se da je prava meta bio Stević.

Septembar 2017. godine Advokat likvidiran greškom ubijeni advokat nemanja stojanović foto: Dragan Kadić Navršilo se tačno četiri godine od likvidacije advokata Nemanje Stojanovića (27) iz Jagodine, a ubica do danas nije priveden pravdi. Donekle je jasno da je mladić greškom ubijen ispred svog stana u Ulici braće Dirak u Jagodini. Utvrđeno je da je ubica bio sakriven kod ulaza u zgradu i, kada je mladi advokat naišao, ispalio je tri hica. Prvi hitac pogodio je advokata u srce, nakon čega je pao, a surovi egzekutor mu je tada prišao i overio ga sa dva hica u glavu. - Nažalost, istraga stoji u mestu. Dosad je pred Višim javnim tužilaštvom saslušano 30 i više svedoka, ali sumnjam da neko tu koči i ne želi ili ne sme da istragu kompletira - rekao je ranije za Kurir Milovan Stojanović, otac ubijenog.

Januar 2021. godine Sačekuša za Skoletovog sina zoran uskoković foto: Printscreen Facebook U Borskoj ulici na Miljakovcu u Beogradu u sačekuši je ubijen Zoran Uskoković (22), sin Zorana Uskokovića Skoleta, likvidiranog 2000. godine, a za kog je kriminalni milje u Srbiji svojevremeno tvrdio da je naručilac ubistva Željka Ražnatovića Arkana. Telo mladića u lokvi krvi pronašli su radnici supermarketa oko 5.30, kad su dolazili na posao. Policija ima video-snimak likvidacije, na kom se vidi kako mlađi muškarac, maskiran u starca sa štapom u ruci i šubarom na glavi, iz blizine puca Uskokoviću u lice. Napadač je nekoliko sati čekao sakriven da Zoran dođe kući i parkira auto. Uskoković ga nije ni primetio kad mu je prišao, jer je gledao u telefon.

Kurir.rs - B. Travica