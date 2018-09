VUČIĆ NE KRIJE UTISKE SA ŽEŽELJEVOG MOSTA: Nisam ni sanjao kakvu lepoticu gradimo... Evo šta kaže i arhitekta

NOVI SAD - Nisam ni sanjao kakvu lepoticu gradimo, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju po otvaranju novog Žeželjevog mosta u Novom Sadu za kompletan saobraćaj.

"Nisam ni verovao da je to moguće. I zato hoću da se zahvalim našem gostu komesaru Hanu", rekao je Vučić obraćajući se evropskom komesaru Johanesu Hanu, koji je, zajedno sa srpskim predsednikom, otvorio most.

"Kada stanem ovde i pogledam ovaj predivni most, više nego ikada mi je jasno da se ceo posao svodi na građenje mostova. Mostovi su uvek tamo gde se ukrštaju ljudske potrebe. Oni su nam danas i te kako potrebni. Ka budućnosti, ka ciljevima, uspešnim i vrednim ljudima", rekao je Vučić.

Evo šta kaže arhitekta Bojović

Novi Žeželjev most je rađen prema evropskim standardima, kaže arhitekta Aleksandar Bojović, koji je predstavio novi most, njegove karakteristike, standardne po kojima je konstruisan, kao i negovu namenu.

"Železničko - drumski most u Novom Sadu je prema projektu prema kom se zahtevlo da most bude čelični i lučni, suprotno od onoga što se pominjalo u javnosti. U urbanističko - tehničkim uslovima nije se tražila nikakva sličnost sa starim mostom, a što javnost uglavnom ne zna. Most je rađen prema evropskim standardima i kao dodatak su tehnički uslovi nemačkih železnica, koje su među tri ili četiri u svetu i uslovi su veoma strogi", rekao je on.

Most sadrži dva železnička koloseka, koji omogićavaju brzinu od 160 km na sat za putničke i 120 kilometara na sat za teretne vozove. "Naravno, vozovi će se kretati onoliko brzo koliko je dozvoljeno u tom delu puta", naglašava Bojović.

Dve drumske trake su rađene tako da obe imaju širinu od 3,5 metra i odgovaraju standardima brzine vozila od 80 do 100 km na sat, uz propisano ograničenje. Na kraju, tu su dve pešačke staze širine 2,5 metra. Most je čelične konstrukcije i nalazi se na pet stubova, od kojih je jedan preuzet sa starog mosta. Dugačak je 474 metara, a 31,45 metara širok.

"Razmak između luka i zatege je oko 42 metra, otprilike kao zgrada od 14 spratova, znači, dosta su visoki lukovi", pojašnjava arhitekta. Pošto se u javnosti često pravi paralela između ovog novog i starog mosta, Bojović kaže da su oba izuzetna ostvarenja i da odgovaraju standardima svog vremena. "Upoređivati nešto što je nastalo 60 godina kasnije je besmisleno", dodao je on.

Cena konstrukcije, što je posebno karakteristično, još u napred je zadata, a Bojović kaže da je to praksa u svetu, a da je rezultat jeftiniji most. Most je u klasi železničih lučnih mostova sa zategom i ukrštenim vešaljkama i svetski je rekorder u rasponu sa 219 metara raspona. "Projektovan vek trajanja je 100 godina, međutim čelični mostovi su dugotrajniji i mogu da traju i 200 godina, naravno, ako se ne pojavi problem neke druge prirode", ističe Bojović.

Stari Žeželjev most je izgrađen 1961. godine, po projektu arhitekte Branka Žeželja. Zvanično ime je bilo Most bratstva i jedinstva i na njegovom otvaranju, zbog izraženih sumnji u bezbednost mosta, inženjer Žeželj se prilikom probe koja se sastojala od prelaska najtežeg teretnog voza preko mosta vozio čamcem ispod mosta kako bi svima pokazao kako veruje u svoje delo.

