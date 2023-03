VOZAČI STRAHUJU DA LI ĆE MOĆI DA REGISTRUJU, OVO SU NAJVAŽNIJI ODGOVORI: Evo kako će uticati zabrana uvoza EURO 3 I EURO 4 vozila

Od 1. januara 2024. godine biće zabranjen uvoz i Euro 3 i Euro 4 polovnjaka, sad je to gotovo sigurno. Veliki broj sadašnjih, ali potencijalno i novih vlasnika strahuju da njihovi polovnjaci neće više moći da prođu tehnički pregled zbog izduvnih gasova.

Kako će ova zabrana uticati na vlasnike postojećih starijih automobila?

Za razliku od ranijih najava zabrane uvoza, vozači ovu najnoviju najavu zabrane uvoza EURO 3 i EURO 4 automobila nisu uopšte primili „dramatično“.

Uostalom, EURO 4 standard je u zemljama EU stupio na snagu 2005, ALI je tada bio obavezujući samo za homologaciju novih tipova automobila. Neki proizvođači su određene modele ili neke njihove verzije proizvodili po EURO 4 standardu još od proleća 2003. godine. EURO 5 standard na scenu stupa septembra 2009. godine - ali neki EURO 5 automobili su se proizvodili i ranije.

Možemo slobodno da kažemo - ništa dramatično se neće dogoditi kad na snagu stupi zabrana uvoza EURO 4 i EURO 5 polovnih automobila. Jednostavno, pošto je ta zabrana najavljena na vreme, pripremili su se i uvoznici i kupci, a i bez ove zabrane kupce rast cena polovnjaka više ne može da „šokira“, uzimajući u obzir (i kod nas i u inostranstvu) sve više cene novih vozila, inflaciju (poskupljenje bukvalno svega), Ukrajinu, itd.

Do nekog osetnijeg poremećaja možda će doći ukoliko se (ponovo) odloži zabrana uvoza EURO 3 i EURO 4 automobila, mada ne verujemo u takav scenario.

Hoće li biti problema na tehničkim pregledima za vlasnike starijih vozila?

Neće biti problema, bar za sada, po informacijama kojima trenutno raspolažemo. Naravno, stižu nam određene stvari koje mogu da budu ozbiljan problem na tehničkim pregledima, kao što je provera ovalnosti kočionih diskova, ali to nema veze sa zabranom uvoza.

Kako će ova zabrana uticati na postojeće automobile „ispod“ EURO 5 standarda?

Ova zabrana uvoza neće imati nikakvog uticaja na već uvezena vozila, bez obzira da li su registrovana ili ne.

foto: Shutterstock

Šta će biti sa EURO 3 ili EURO 4 automobilima iz uvoza koji još uvek nisu registrovani u Srbiji?

Oni će moći regularno da se registruju i voze. Primer - EURO 3 ili EURO 4 auto je prošao carinsku proceduru i stigao na parking auto-placa, gde čeka da bude prodat. Dođe vozač, kupi ga, registruje ga i vozi ga bez problema.

To je to – ako je EURO 3 ili EURO 4 vozilo već ocarinjeno i ušlo u Srbiju, priča je završena. Njegov novi vlasnik neće imati problema sa registracijom ili vožnjom čak ni ako je taj auto uvezen pre zabrane, a on ga kupio nakon zabrane.

Ovo ne važi samo za auto-placeve, već i za sve druge.

Hoće li zabrana EURO 3 i EURO 4 automobila rešiti problem zagađenja?

Kvare se DPF-ovi i na EURO 5 i na EURO 6 automobilima. Podsetimo se da EURO 6 nije uveden „juče“.

Na primer, EURO 6 dizelaš je možda star već 7 godina i prešao oko 150.000 km. Ništa neobično da kod njega dođe do ozbiljnih problema sa DPF-om. Stradaju DPF-ovi i prateće komponente (senzori, AdBlue sistemi, itd.) i kod vozila pod garancijom, na mnogo manjim kilometražama.

I to ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi. Kada vlasnici čuju cenu ugradnje novog DPF-a, neretko se odlučuju da ga skinu. Pritom često blokiraju i EGR ventil.

foto: Kurir Televizija

Takav EURO 6 dizelaš sa skinutim DPF filterom i katalizatorom (u „paketu“), kao i blokiranim EGR ventilom – koliko on zagađuje? Mnogo, bez obzira što je „na papiru“ EURO 6.

Sa druge strane imamo potpuno ispravan EURO 3 benzinac sa ugrađenim TNG uređajem (plinom), sa ispravnim motorom, koji se pritom 99% vremena vozi na plin.

Šta mislite koliko onakav ekološki „osakaćen“ EURO 6 dizelaš više zagađuje od ispravnog EURO 3 benzinca, koji se pritom u praksi gotovo uvek vozi na plin (ekološko gorivo)?

(Polovni automobili)